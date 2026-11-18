U beogradskom naselju Sremčica jutros je izbio veliki požar u jednoj kući, u kojem je jedan muškarac (55) izgubio život.

Prema prvim informacijama sa terena, ekipa Hitne pomoći koja je izašla na lice mesta u Sremčici mogla je samo da konstatuje smrt jednog muškarca.

Sumnja se da mu je pozlilo

Telo muškarca pronađeno je u hodniku, na spratu kuće, zbog čega se sumnja da mu je tokom požara iznenada pozlilo i da je preminuo pre dolaska lekara.

Brzom reakcijom sprečena je veća tragedija.

Na lice mesta odmah je upućeno više od 10 vatrogasaca-spasilaca. Zahvaljujući njihovoj reakciji, vatra je brzo lokalizovana i sprečeno je njeno dalje širenje na susedne stanove i ostatak zgrade.

Policija je obavila uviđaj, a dalja istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti ove tragedije.