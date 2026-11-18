Beogradska policija uhapsila je u utorak muškarca (52) zbog sumnje da je u svom stanu u beogradskoj opštini Palilula počinio brutalno nasilje nad dvadesetdevetogodišnjom devojkom, koju je danima držao zatvorenu protiv njene volje.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama iz istrage, drama iza zatvorenih vrata trajala je nekoliko dana. Osumnjičeni je devojku navodno držao zaključanu u stanu i sprečavao je da pobegne ili potraži pomoć, dok ju je za to vreme neprestano fizički zlostavljao i mučio.

Kako se sumnja, pedesetdvogodišnjak je žrtvi zadavao brojne udarce rukama i nogama, pretežno u predelu glave. U jednom trenutku, nasilje je dodatno eskaliralo kada je osumnjičeni, prema nezvaničnim navodima, uhvatio devojku i njenom glavom udarao o zid stana.

Policija je po dojavi upala u stan na Paliluli, izbavila devojku i stavila lisice na ruke osumnjičenom muškarcu.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage u ovom slučaju, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo gde će izneti svoju odbranu. U nastavku istrage očekuje se i saslušanje oštećene devojke, kao i prikupljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je zadobila tokom višednevnog zatočeništva, što će biti ključno za konačnu pravnu kvalifikaciju ovog slučaja.