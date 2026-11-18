Zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u Višem sudu u Novom Sadu osumnjičenima Patriku Dridu i Nebojši Maksimoviću određen je pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenima zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja P. D. i N. M. određen je pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda.

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid i bivši dekan Nebojša Maksimović saslušani su juče zbog osnova sumnje da su zloupotrebili službeni položaj.

Osumnjičeni P. D. i N. M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja uhapšeni su u ponedeljak.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su P.D., kao sadašnji, a N.M., kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili Fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500,00 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaje se:

- Ovo su učinili tako što su iznajmljivali prostor koji pripada Pokrajini, a novac nisu uplatili u budžet Pokrajine, već su ga potrošili na isplate novca zaposlenima po različitim osnovima, dok su ugovore vodili kao „organizacija sportskih aktivnosti“ kako bi se prikrilo da je reč o zakupima.