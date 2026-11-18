Prema zasad nezvaničnim informacijama, jedna osoba sa povredama je prevezena na VMA.
saobraćajna nesreća
PRVE SLIKE S MESTA NESREĆE, VELIKI LANČANI KOD BUBANJ POTOKA, IMA POVREĐENIH: Sudarila se četiri vozila, kolone sežu unedogled (FOTO/VIDEO)
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Veliki lančani sudar dogodio se jutros oko 5.40 časova na auto-putu kod Bubanj potoka u pravcu ka Beogradu i u njoj su učestvovala četiri vozila, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).
Trenutno se saobraćaj odvija jednom trakom.
Lančani sudar kod Bubanj potoka, ima povređenih Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd
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Prema za sada nezvaničnim informacijama, jedna osoba sa povredama je prevezena na VMA.
Kurir.rs/Tanjug/Instagram Serbialive_beograd
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