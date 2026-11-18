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Nakon višednevne opservacije, policijski službenici Policijske stanice Stari grad u ponedeljak su uhapsili D. L. (48) iz Slovenije, osumnjičenu za trgovinu drogom.

Prema nezvnaičnim informacijama, ona je privedena u Bulevaru kralja Aleksandra kada je Beograđaninu Lj. O. (83) prodala dve kesice sa oko četiri grama heroina.

Prilikom pregleda na licu mesta, kod osumnjičene je pronađena još jedna kesica sa oko dva grama heroina.

Policija je ubrzo pretresla stan gde je D. L. boravila neprijavljeno. Tamo je pronađeno još šest kesica sa oko 12 grama heroina, kao i 68.800 dinara i 65 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje droge. Ukupno je zaplenjeno oko 18 grama ovog narkotika.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenoj D. L. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se osamdesettrogodišnji kupac tereti za neovlašćeno držanje opojnih droga.