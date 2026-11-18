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Gotovo da nema dana da u Beogradu ne bude zapaljen automobil, lokal ili kuća, a na meti nepoznatih počinilaca sve češće su i teretane. Napadi se uglavnom događaju tokom noći, kada počinioci bacaju Molotovljeve koktele, bombe ili polivaju objekte zapaljivom tečnošću.

Zbog učestalih incidenata, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačane policijske kontrole građana i vozila u narednim danima, s ciljem sprečavanja novih krivičnih dela.

Koji su ključni tragovi koji policiju mogu dovesti do počinilaca ovakvih napada, ali i šta se, na osnovu dosadašnjih slučajeva, može zaključiti o njihovim motivima za emisiju "Redakcija" govorio je Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

- Kao što smo mogli da vidimo prethodnih dana i meseci, zabeležen je popriličan broj paljevina. Napadnuta je imovina privatnih lica, a time je ugrožena i bezbednost vlasnika i građana koji se mogu zateći u neposrednoj blizini. Shodno tome, MUP povremeno sprovodi određene akcije, među kojima je i akcija pod kodnim nazivom "Plamen". Na meti napada nalaze se skupoceni automobili i različiti objekti, poput teretana i kafića, čija je vrednost često veoma velika. Ti objekti su uglavnom osigurani, pa najveću materijalnu štetu u takvim slučajevima trpe osiguravajuće kuće, a ne nužno vlasnici imovine - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

Policija mora da utvrdi motive napada

Istakao je da je važno ispitati da li su paljevine eventualno fingirane radi naplate osiguranja, ali i upozorio na mogućnost da se u napadima koriste maloletnici zbog blaže zakonske regulative.

- Zadatak policije je da najpre utvrdi motiv napada, ali i da na samom početku istrage proveri da li je reč o fingiranim paljevinama. To znači da se ispita mogućnost da su vlasnici sami organizovali paljenje svoje imovine kako bi naplatili osiguranje. U prošlosti smo imali slučajeve u kojima je prijavljena šteta bila znatno veća od stvarne vrednosti objekta. Nadam se da to ovog puta nije slučaj. Sada, kada policija bude angažovala dodatne snage i specijalizovane ekipe, ne možemo unapred govoriti o tome šta će istraga pokazati. Vreme će otkriti o čemu je reč. Takođe, ne bi me iznenadilo da se za ovakve napade koriste maloletna lica, imajući u vidu da je zakonska regulativa prema njima blaža i da su osuđujuće presude u takvim slučajevima veoma retke - za Kurir televiziju, zaključio je Ćirović.

02:01 "NE BI ME IZNENADILO DA SE ZA OVAKVE NAPADE KORISTE MALOLETNICI" Bivši pripadnik MUP otkrio šta otežava istragu paljevina u Beogradu - Moguća dva motiva Izvor: Kurir televizija

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