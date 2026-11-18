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Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 1, a povređeno 37 lica.

Tokom prethodnog dana na području PU Kikinda nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da budu posebno oprezni tokom jutarnjih časova, kada pojava magle, niske temperature i klizavi kolovozi značajno otežavaju uslove za vožnju.

Smanjena vidljivost i klizav kolovoz zahtevaju dodatnu pažnju, zato apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i vidljivosti, izbegavaju nagla kočenja i drže bezbedno odstojanje u odnosu na druga vozila.

Posebnu pažnju treba da obrate na pešake, naročito u zonama pešačkih prelaza, u blizini škola i na mestima gde je vidljivost smanjena, jer ih je u uslovima magle teže uočiti, a zbog klizavog kolovoza zaustavni put vozila može biti duži.

Takođe, apeluju i na pešake da budu oprezni prilikom prelaska kolovoza, da koriste obeležene pešačke prelaze i da, kad god je moguće, nose svetliju odeću ili reflektujuće elemente kako bi bili uočljiviji vozačima.