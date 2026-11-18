ISPLIVAO SNIMAK! MASKIRANI NAPADAČ UPAO U TERETANU I ZAPALIO JE: Policija traga za osumnjičenim sa Banovog brda - kamere ga snimile na delu! (video)
Jutros oko 4 sata izbio je požar u beogradskoj opštini Čukarica, kada je nepoznati počinilac zapalio jednu teretanu na Banovom brdu.
Na snimku sa bezbednosnih kamera vidi se kako maskirani muškarac u cik zore ulazi u teretanu kroz razbijeni prozor, a onda poliva pod benzinom iz kanistera, i na kraju pali vatru, rizikujući da i sebe zapali. Osumnjičeni je pobegao kroz isti prozor, koji je prethodno razbio, i policija traga za njim.
Prema navodima medija, u pitanju je teretana Ahilej, koja je u poslednjih mesec dana više puta bila na meti napadača koji su podmetali požare, a kao nezvanični motiv ovih paljevina navodi se reketiranje.
Daljom istragom biće utvrđeni svi detalji podmetanja požara i motivi napada.
Podsetimo, povodom učestalih namernih izazivanja požara na objektima i automobilima, juče su se oglasili i iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a detalje pročitajte u našoj odvojenoj vesti OVDE.