Slušaj vest

Jutros oko 4 sata izbio je požar u beogradskoj opštini Čukarica, kada je nepoznati počinilac zapalio jednu teretanu na Banovom brdu.

Na snimku sa bezbednosnih kamera vidi se kako maskirani muškarac u cik zore ulazi u teretanu kroz razbijeni prozor, a onda poliva pod benzinom iz kanistera, i na kraju pali vatru, rizikujući da i sebe zapali. Osumnjičeni je pobegao kroz isti prozor, koji je prethodno razbio, i policija traga za njim.

Prema navodima medija, u pitanju je teretana Ahilej, koja je u poslednjih mesec dana više puta bila na meti napadača koji su podmetali požare, a kao nezvanični motiv ovih paljevina navodi se reketiranje.

Daljom istragom biće utvrđeni svi detalji podmetanja požara i motivi napada.