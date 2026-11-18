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Viši sud u Nišu odredio je pritvor od 30 dana sedmorici policajaca iz Bora koji su uhapšeni 14. novembra zbog sumnje da su teško povredili, zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, osumnjičene za ubistvo devojčice Danke Ilić koji su se nalazili u pritvoru u Policijskoj upravi u Boru u okviru istrage o ubistvu devojčice Danke Ilić.

Portparoka Višeg suda u Nišu Krstić saopštila je da sedmorici policajaca određen pritvor nepravosnažnim rešenjem sudija za prethodni postupak tog suda.

Prema njenim rečima, osumnjičenima je određen pritvor "na osnovu odredbe člana 211 stav 1. tačke 2,3 i 4 Krivičnog zakonika".

Prema Krivičnom zakoniku policajcima iz Bora određen je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, opasnosti od uticaja na dokaze i svedoke, i težine dela, načina izvršenja i uznemirenja javnosti.

Niško Više javno tužilaštvo je u saopštenju o hapšenju sedmorice policajaca u subotu, 14. novembra, istaklo da je javni tužilac tog tužilaštva u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih, ali pripadnici Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova nisu postupali po nalozima javnog tužioca.

Foto: Facebook, Kurir

Niško tužilaštvo je prošle nedelje naložilo hapšenje osmorice policajaca osumnjičenih da su Daliboru Dragijeviću (40), bratu osumnjičenog Dejana Dragijevića, naneli teške povrede u prostorijama Policijske uprave u Boru, od kojih je umro 7. aprila 2024.

Viši sud u Nišu njima je takođe odredio pritvor od 30 dana.