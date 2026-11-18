PRETILI BRANKICI STANKOVIĆ TOKOM UTAKMICE, TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Šestoro uhapšenih saslušano zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke
- U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su M. L., J. J., P. P., N. Š., I. Č. i R. P. zbog sumnje da su pretili novinarki Brankici Stanković.
- Terete se da su 6. novembra, tokom utakmice Partizan - Makabi Tel Aviv, učestvovali u pretećem skandiranju upućenom novinarki.
- Tužilaštvo je predložilo pritvor, uz ocenu da postoji opasnost od uticaja na svedoka i ponavljanja dela.
U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su osumnjičeni M. L., J. J., P. P., N. Š., I. Č. i R. P., zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti, upućivanjem pretnji novinarki Brankici Stanković.
- Osumnjičenima se stavlja na teret da su 6. novembra, tokom košarkaške utakmice između KK Partizan i KK Makabi Tel Aviv, učestvovali u pretećem skandiranju upućenom oštećenoj novinarki. Identifikovani su i dovedeni u službene prostorije postupanjem policijskih službenika Odeljenja za javni red i mir PU za grad Beograd, po zahtevu ovog tužilaštva - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.
Nakon saslušanja Tužilaštvo je, kako je saopšteno, predložilo sudu da prema svim osumnjičenima odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svedoka, kao i da bi mogli ponoviti krivično delo.