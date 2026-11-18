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U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su osumnjičeni M. L., J. J., P. P., N. Š., I. Č. i R. P., zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti, upućivanjem pretnji novinarki Brankici Stanković.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su 6. novembra, tokom košarkaške utakmice između KK Partizan i KK Makabi Tel Aviv, učestvovali u pretećem skandiranju upućenom oštećenoj novinarki. Identifikovani su i dovedeni u službene prostorije postupanjem policijskih službenika Odeljenja za javni red i mir PU za grad Beograd, po zahtevu ovog tužilaštva - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.