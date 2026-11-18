Slušaj vest

Major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije koji je juče ujutru poginuo u avionskoj nesreći kod Stare Pazove, ostao je upamćen ne samo po svojoj vojnoj karijeri već i po humanosti i spremnosti da pomogne drugima. Od njega se oprostio veliki broj ljudi, a posebnu pažnju privukla je objava poznatog hrvatskog influensera Dada Dalmatinca, koji je podsetio na Bulajićevo angažovanje u potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem, kao i na njegovu pomoć tokom poplava.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Dado Dalmatinac podsetio je da je Bulajić učestvovao u potrazi za Matejem Perišem, mladićem iz Splita koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra 2021. godine. Kako je naveo, pilot je ronio u hladnoj Savi u pokušaju da pomogne u pronalaženju nestalog mladića, a nije izostala ni njegova pomoć ljudima tokom poplava.

- Poginuo je Goran Bulajić, pilot aviona "mig-29", vojnik Srbije, poznat i po tome da je ronio i tražio Mateja Periša iz Splita u Savi ledenoj kad je bio nestao. Bio je u poplavama sa svojim prijateljima u čamcu, pomagao unesrećenima. Juče je mogao da se katapultira iz aviona, ali je ostao ne bi li spasao da ne padne avion na kuće u naseljenom području. Do poslednjeg trenutka je očigledno pokušavao da ga spase. Počivaj u miru - rekao je Dado juče.

Matej Periš Foto: Privatna Arhiva, Stefan Stojanović MONDO

Podsetimo, potraga za Matejem Perišem bila je jedna od najopsežnijih potraga koje su se odvijale u Srbiji. Mladi Splićanin imao je 27 godina kada je sa prijateljima došao u Beograd na doček Nove 2022. godine. U noći između 30. i 31. decembra izašao je u provod u Beton hali, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Njegovi prijatelji pokušavali su da stupe u kontakt s njim, ali je njegov telefon bio nedostupan, zbog čega su nestanak prijavili policiji. Usledila je intenzivna potraga, tokom koje su pripadnici srpske policije rekonstruisali njegovo kretanje pomoću snimaka sigurnosnih kamera.

U Beograd je ubrzo stigao i Matejev otac Nenad Periš, koji je sve vreme pratio potragu i nadao se da će njegov sin biti pronađen živ. Potraga u kojoj je učestovovao i major Bulajić, trajala je mesecima, a agonija porodice okončana je 18. maja 2022. godine, kada je telo mladića pronađeno u Dunavu kod Ade Huje, na Karaburmi.

Inače, Ministarstvo odbrane potvrdilo je juče da se avion "mig-29" Vojske Srbije, iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, srušio juče oko 8.45 časova u okolini Stare Pazove. U nesreći je stradao pilot, major Goran Bulajić. Major Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.