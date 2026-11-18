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Ilija Č. (22) iz Prijepolja, policajac zaposlen u Upravi granične policije koji je u nedelju uhapšen sa Dijanom K. (55), pošto je kod njih pronađeno skoro 32 kilograma kanabisa, kako Kurir nezvanično saznaje, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio se ćutanjem.

Branilac Ilije Č., advokat Nemanja Govedarica, potvrdio je za Kurir da se osumnjičeni branio ćutanjem, kao i da mu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Advokat Nemanja Govedarica Foto: Nebojša Mandić

- Krivični postupak protiv Ilije Č. nalazi se u fazi istrage, u kojoj tek predstoji izvođenje ključnih dokaza, uključujući saslušanje svedoka, DNK veštačenja, veštačenja mobilnih telefona i druge dokazne radnje neophodne za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja. Odbrana će insistirati na jasnoj razlici između onoga što tužilaštvo tvrdi i onoga što će u postupku moći da se dokaže. Krivična odgovornost ne može se zasnivati na pretpostavkama, već isključivo na zakonitim i pouzdanim dokazima kojima se utvrđuju konkretne radnje okrivljenog, njegova svest i namera, kao i svi ostali elementi krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Ozbiljnost sumnje ne sme se poistovećivati sa dokazanošću krivice. Snaga krivičnog postupka nije u težini tvrdnji koje se iznose protiv okrivljenog, već u snazi dokaza kojima se te tvrdnje potvrđuju - izjavio je advokat Nemanja Govedarica za Kurir i ddao da očekuje da se postupak vodi "profesionalno, nepristrasno i bez preuranjenih zaključaka, uz dosledno poštovanje pretpostavke nevinosti jer, kako naovdi, "pravda ne počinje pretpostavkom da je neko kriv, već obavezom da se njegova krivica dokaže".

Podsetimo, Iliju Č. i Dijanu K.uhapsili su službenici Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu MUP RS, kako je saopšteno, prilikom pokušaja primopredaje droge.

- Ilija Č., kako se sumnja, "škodom superb" dovezao se do zgrade u Zemunu i pošto mu je Dijana K. gestikulacijom pokazala da uđe u ulaz zgrade iz gepeka automobila izvadio crnu putnu torbu u kojoj je bilo 30 paketa sa skoro 30 kilograma kanabisa. Pretresom stana koji koristi Dijana K. policija je potom na terasi i u kuhinji pronašla još skoro dva kilograma iste droge, kao i vagicu za precizno merenje - navodi se u naredbi za sprovođenje istrage protiv dvoje osumnjičenih.