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Od majora Gorana Bulajića (53), pilota Vojske Srbije koji je juče poginuo u padu aviona "mig-29" kod Stare Pazove, opraštaju se porodica, prijatelji i brojni ljudi koji su ga poznavali. Potresne poruke ne prestaju da pristižu, a oni koji su ga poznavali prisećaju se njegovog karaktera, dobrote, hrabrosti i humanosti.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Na društvenoj mreži Iks oglasio se i njegov sestrić, koji je otkrio da je Bulajić stekao uslove za penziju još pre dve godine.

- Goran mi je bio ujak. Majka se videla sa njim pre mesec dana, stekao uslove za penziju pre dve godine, nemaju dovoljno pilota, pa je nastavio da leti. Jako veliki i dobar čovek. Slava mu - napisao je Stevan.

Posebno emotivnu poruku posvetio mu je i prijatelj, koji se prisetio njihovog druženja, mladosti i trenutka kada je saznao da je njegov drug poginuo. Kako je naveo, vest o tragediji zatekla ga je dok se vraćao kući, a fotografija nasmejanog Gorana koju je dobio od prijatelja bila je prvi nagoveštaj strašne vesti.

- Dođe takav dan kad se obrišu objave sa zezanjem o Fajnovima i gasi sva muzika... Vracam se u stan, gužva, vozi se sporo. Uđem u Viber imam poruke od Komarca i Voxa: "Jel ovo Buki?" - pitao me Komarac... U Voxovoj poruci je Bukijeva slika...kao i uvek je nasmejan... - započeo je.

Prijatelj je potom opisao kako pamti Bulajića iz mladosti, ističući njegov prepoznatljiv izgled i druženja sa prijateljima.

- Pamtim ga sa kosom u talasima, zalizan kao i svi tada, doteran i jedini od nas 400 sa rupicom na bradi kakvu je imao Kirk Daglas... Kad nije bio u gradu,večito sa Slobom Stojkovićem na basketu...

Goran Bulajić Foto: 192_rs

Osvrnuo se i na okolnosti tragedije, iznoseći svoje viđenje onoga što se dogodilo i mogućih razloga zbog kojih se pilot nije katapultirao.

- Što se nije katapultirao? Zašto je na sopstveni zahtev odložio odlazak u penziju? Zato što je tako naučen u Mostaru, da imaš srce! I da su čast i obraz na prvom mestu!

U nastavku objave posebno je istakao da je Bulajić znao da se ispod njega nalaze naseljena mesta, zbog čega smatra da je do poslednjeg trenutka razmišljao o bezbednosti ljudi na zemlji.

- Buki je leteo u eskadrili koja se zove "vitezovi" i ušao je u red Nebeskih Obilića... Znao je da su ispod njega naseljena mesta, I da ako se katapultira avion može nekontrolisano da pogodi neku kuću u kojoj žive ljudi i da oni nastradaju...(I to njih više!).

Njegov prijatelj podsetio je i na humanitarnu stranu Bulajićevog života, navodeći da je tokom poplava u Obrenovcu bio među dobrovoljcima koji su pomagali ugroženima.

- Puno je priloga o Goranu Bulajiću-Bukiju. Saznajem da je bio dobrovoljac sa svojim čamcem u spasavanju poplavljenih u Obrenovcu i da je spasao 150 ljudi iz poplava... - istakao je on i podsetio da je njegov prijatelj Goran Savić poginuo 2012. u blizini gde je stradao i Goran.

Pilotu Goranu Saviću Čajetinci podigli spomenik Foto: Zoran Šaponjić

- Savketov avion se srušio u blizini, usred Nove Pazove krajem septembra 2012. Padao je ka školi i vrtiċu, Savke ga je usmerio između na teren i niko sem njega nije nastrado...a mogli su ili mala deca ili đaci... Obilići izaberu da umru samo oni, bez civilnih žrtava... Savke je posmrtno odlikon medaljom "Miloš Obilić", po njemu je nazvan mislim jedan vrtić u Novoj Pazovi, takođe ima tu i ulicu, kao i u Čajetini u kojoj mu je podignuta i bista...To sve govori koliki je podvig ovaj pilot napravio...

Na kraju potresne objave, prijatelj je istakao koliko mu je teško pala vest i o Goranovoj smrti, a posebno ga je pogodilo saznanje da je iza njega ostala porodica koja se suočava sa nenadoknadivim gubitkom.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Ministarstvo odbrane saopštilo je da se avion "mig-29" Vojske Srbije, iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, srušio juče oko 8.45 časova u okolini Stare Pazove. U nesreći je stradao major Goran Bulajić. Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.