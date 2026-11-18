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Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva ponovo je primenila radikalnu meru, pa je u katastru stavila hipoteku na osam stanova osuđenog Kotoranina u zgradi u naselju Komoševina na izlazu iz grada.

Dok Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traži da se Slobodanu Kašćelanu, pravosnažno osuđenom visokopozicioniranom pripadniku kavačkog klana trajno oduzme imovina, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva ponovo je primenila radikalnu meru, pa je u katastru stavila hipoteku na osam stanova tog Kotoranina u zgradi u naselju Komoševina na izlazu iz grada. To piše u listu nepokretnosti, u koji su Vijesti imale uvid.

1/4 Vidi galeriju Slike vođe kavačkog klana sa Skaja Foto: Printscreen

- Hipoteka u korist Opštine Budva u ukupnom iznosu od 4.828,88 evra - navodi se u katastarskoj evidenciji. Blokada je upisana na stanove od 71, 48, 38, 34, 45, 37, 71 i 62 kvadrata, što je ukupno 406 kvadrata. To je jedna u nizu hipoteka koju je Opština Budva u protekloj deceniju upisivala na Kašćelanove stanove.

U listu nepokretnosti i dalje stoji upisna hipoteka Opštine, odnosno njene Uprave lokalnih javnih prihoda iz jula 2023. na ime duga za porez na nepokretnost u iznosu od 4.009,51 evra. Opština je prvu hipoteku na atraktivnu imovinu upisala još 2015. jer Kašćelan nije izmirio dug na ime poreza na nepokretnost.

Opština je i u januru 2022. upisala dve hipoteke zbog poreskog duga, koje su i dalje aktivne.

Ne plaća porez

Prvo rešenje se odnosi na poresko dugovanje za 2018. i 2019. godine, ukupno 9.576 evra od kojih se 6.331 evra odnosi na porez na nepokretnost, a 1.466 evra na turističku taksu, a ostatak na kamatu. Drugo rešenje se odnosi na 2020. i 2021. godinu i na iznos od 3.608 evra. Opština Budva je još 2015. upisala hipoteku na iste stanove zbog poreskog duga od 5.545 evra, da bi tri godine kasnije, kako piše u listu nepokretnosti, ponovo bila upisana hipoteka zbog poreskog duga od 15.284 evra.

Vijesti su nedavno objavile da najmanje 10.399 kvadrata nekretnina, među kojima su brojne stambene zgrade, kuće, stanovi, garaže, dvorišta, njive i šume, SDT traži da se trajno oduzmu Kašćelanu, Igoru Božoviću i Draganu Kneževiću, pravosnažno osuđenim pripadnicima kavačkog klana zbog tvrdnji da su tu imovinu stekli kriminalnom aktivnošću.

Slobodan Kašćelan Foto: Youtube/Vijesti Online

Kašćelan i Božović osuđeni su na jedinstvene kazne zatvora od po 13 godina, a Knežević na 11 godina.

Prema saopštenju SDT-a, zahtevom za trajno oduzimanje obuhvaćene su nekretnine u Kotoru, Tivtu, Budvi, na Cetinju, u Podgorici, ali i šuma na području Herceg Novog, za koju tužilaštvo tvrdi da je u stvarnom vlasništvu Kašćelana, iako se formalno vodi na drugo lice. Najveći deo imovine čije se trajno oduzimanje traži odnosi se na Slobodana Kašćelana.

Kuće, stanovi, livade, šuma...

SDT zahteva da mu se oduzme porodična stambena zgrada sa dvorištem u Dobroti, koja obuhvata tri stana i garažu, ukupne površine 404 kvadratna metra.

Na spisku je i porodična stambena zgrada u Škaljarima, koja obuhvata dva stana, dvije pomoćne zgrade, pašnjak, livadu i njivu, ukupne površine 5.544 kvadrata.

Tužilaštvo traži i trajno oduzimanje još jedne porodične stambene zgrade sa dvorištem u Dobroti, površine 229 kvadrata, koja je u Kašćelanovoj susvojini.

Zahtevom su obuhvaćena i dva stana u Tivtu, ukupne površine 138 kvadrata, kao i osam stanova u stambenoj zgradi u Budvi, ukupne površine 406 kvadratnih metara.

SDT traži i da se Kašćelanu trajno oduzme kuća na Njegušima, koja nije upisana u katastar nepokretnosti, zbog čega u saopštenju nije navedena njena površina.

Tužilaštvo zahteva i konfiskaciju šume površine 1.505 kvadrata u Radovanićima, na području Herceg Novog, koja je, prema tvrdnjama SDT-a, formalno u vlasništvu drugog lica, ali je njen stvarni vlasnik Kašćelan, jedan od vođa kavačkog klana.