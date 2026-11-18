- Zahtev za hitnu reakciju VST zbog neprimerenog uticaja upućen je povodom izjave Stamenkovića koja je objavljena na portalu “N 1” 16. novembra 2026. godine pod naslovom “Stamenković: Rukovodstvo VJT nastupa protiv Vrhovnog javnog tužilaštva, bez presedana ponašanje protiv najvišeg tužilačkog organa u Srbiji”. U datoj izjavi Stamenković je izneo tvrdnje koje predstavljaju oštar udar na samostalnost VJT u Beogradu, ali i na disciplinske organe i JTOK, kojima je sugerisao da započnu disciplinske postupke i krivično gonjenje glavnog javnog tužioca i grupe javnih tužilaca VJT u Beogradu koji su postupali u predmetima objavljenim u Prvom izveštaju komisije Vrhovnog javnog tužilaštva od 10. novembra 2026. - navodi se u saopštenju.

U zahtevu VST, kako se dodaje, navodi se da je ovaj način komentarisanja od strane javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva nedopustiv i neprimeren, jer osim što se po kako se navodi, "ko zna koji put targetiraju VJT u Beogradu, kao i glavni javni tužilac i pojedini javni tužioci tog tužilaštva, koji se optužuju za otkazivanje poslušnosti Vrhovnom javnom tužilaštvu i pravljenje paratužilačkih struktura koje se rukovode nepravnim interesima", čime se na njih ponovo vrši pritisak. Ovog puta, prema tvrdnjava Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrši se pritisak i na disciplinske organe, kao i na JTOK, budući da im se očigledno sugeriše kakvu odluku da donesu u vezi sa spornim Izveštajem.

​- Bez obzira što je Stamenković pokušao da se ogradi, suštinu njegove izjave ipak predstavljaju izričite tvrdnje kako “ova situacija mora biti razrešena”, te da članovi Komisije smatraju da “postoje osnovi sumnje, ako ne i osnovana sumnja da su izvršeni disciplinski prekršaji ili krivična dela”, nakon čega je izneo svoja saznanja da je disciplinski tužilac već tražio neka izjašnjenja i da po tome zaključuje da je počelo postupanje po njihovom izveštaju - navodi se i dodaje da se na taj način "direktno i neprikriveno vrši pritisak na JTOK i disciplinskog tužioca da što hitnije započnu postupanje, i to u pravcu koji diktira izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva, koji, kako se podseća u zahtevu za reakciju VST, predviđa pokretanje disciplinskih postupaka, postupaka za razrešenje, udaljenje sa dužnosti, pa čak i krivično gonjenje javnih tužilaca sa prilično oštrom kvalifikacijom".