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Tamara Škorić (39), koja je nestala prošle nedelje u Nemačkoj, kako saznajemo, rodom je iz jednog mesta u opštini Žabalj, a njena mnogobrojna porodica sa nestrpljenjem iščekuje vest da ju je policija pronašla živu i zdravu.

Tamari se svaki trag gubi 10. novembra, kada je izašla iz svoje kuće u Murthartu vidno uzrujana, a nemačka policija već danima pretražuje šumu kod ovog grada zbog bojazni da joj se nešto dogodilo.

Tamarina rođaka iz Žablja kaže za Kurir da niko ne veruje da bi ona naudila sebi i ostavila svoje četvoro dece, zbog čega im je njen nestanak potpuna misterija.

- Ona ima četvoro dečice i zbog njih nikada ne bi digla ruku na sebe, niti bi ih ostavila, ma sve bi za njih dala. Jako me je potresla vest o njenom nestanku, moram da pijem lekove za smirenje, ali me strašno plaši što je prošlo već nedelju dana, a od nje ni traga ni glasa. Čula sam da je tog dana otišla iz kuće bez telefona i novčanika, a da se priča da je ponela torbu sa stvarima. Daj Bože da se samo sklonila negde na nekoliko dana i da će nam se vratiti - priča za Kurir Tamarina rođaka vidno potresena.

Potraga za Tamarom Foto: Printscreen/RTL

Ona naglašava da je nestala majka četvoro dece letos bila sa decom i suprugom u rodnom mestu kod Žablja i da je bilo priređeno veliko porodično okupljanje.

- Tako nam je bilo lepo tada. Ona i suprug su bili baš srećni, svaki čas su se grlili i ljubili. Sve je delovalo u najboljem redu. Ona je u Nemačku otišla kad je upoznala supruga, koji je rodom iz Novog Sada, pa su se tamo venčali i godinama žive sasvim lepo. Tamara radi kao fotograf i veoma je uspešna. Slika i porodična slavlja, i koncerte naših pevača u Nemačkoj... Ma sve. Imaju i svoj stan. Jako lepo su se snašli tamo - navodi rođaka dok je suze savladavaju.

Tamara Škorić Foto: Policija Baden Virtemberg

Zabrinuta žena ne gubi nadu da će se Tamara vratiti kući, ali ne krije strah da joj se možda nešto loše dogodilo.

- Stvarno je previše nedelju dana... Jaoj Bože, samo da nam se vrati, svi je čekamo. Ja ne mogu više da izdržim ovo. Nikakve loše vesti neću podneti. Samo se nadam da je kod neke prijateljice i da je dobro - kaže rođaka u očaju.

Podsetimo, portparol lokalne policije juče je izjavio da "postoji rizik da bi nestala žena mogla biti u ranjivoj situaciji i da se ispituje i mogućnost da li je Tamara žrtva zločina."

Danas je u šumskom području Murharta nastavljena policijska potraga u koju su uključeni i psi tragači.

1/9 Vidi galeriju Potraga za nestalom Tamarom Škorić u Nemačkoj Foto: Printscreen/RTL

Kako pišu nemački mediji, juče je pretraženo područje oko klisure Heršbah i u potrazi je učestvovalo oko 50 policajaca, a danas se nastavlja pretraga preostalog dela šume.

- Ostalo je nekoliko teško dostupnih mesta za pretragu, nakon jučerašnje akcije - izjavio je portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, za nemačke medije koji se nalaze na području potrage.

Policija ispituje i vozače taksija i Ubera u nadi da ju je neko vozio na dan nestanka.

- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objašnjava portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.