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RAZBILI STAKLO NA BAŠTI LOKALA U UBACILI MOLOTOVLJEV KOKTEL Beograđani uhapšeni zbog paljenja ugostiteljskog objekta u Novom Sadu
- Policija u Novom Sadu uhapsila je A. I. (20) i Š. B. (23) iz Beograda zbog sumnje da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti.
- Sumnja se da su 5. novembra na Bulevaru patrijarha Pavla zapalili zastakljenu baštu ugostiteljskog objekta ubacivanjem Molotovljevog koktela.
- Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni tužilaštvu.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su A. I. (20) i Š. B. (23) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.
Kako se sumnja, oni su 5. novembra na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu zapalili zastakljenu baštu jednog ugostiteljskog objekta, tako što su razbili staklo i ubacili Molotovljev koktel.
Efikasnim operativnim radom policija je rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičene.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)
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