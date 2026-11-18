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Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu zbog sprečenosti jednog člana sudskog veća da prisustvuje suđenju.

Miljković i Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Optuženi koji se nalaze u pritvoru, dovedeni su u najveću sudnicu u zgradi u Ustaničkoj ulici, a u sud su došli i okrivljeni koji se brane sa slobode.

- Do poslednjeg trenutka nismo znali da li ćemo pretres držati ili ne - rekla je sudija i nastavak suđenja zakazala za 8. decembar.

Ona je kratko navela i da je sud dobio podneske koje su u međuvremenu poslali Marko Miljković i vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganić, a da će o njima naknadno biti odlučeno.

U sud iz zdravstvenih razloga nije došla ni Slađana Sekulić, jedina žena obuhvaćena optužnicom.

1/12 Vidi galeriju Slađana Sekulić, jedina žena u Belivukovom klanu Foto: Zorana Jevtić, Nenad Kostić

- Nije došla iz zdravstvenih razloga - rekla je kratko advokat Sanja Ćeriman, branilac Slađane Sekulić.