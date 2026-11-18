ODLOŽENO SUĐENJE BELIVUKU I MILJKOVIĆU: Vođe klana dovedene u sudnicu, evo zbog čega im se danas nije sudilo
- Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalima za sedam ubistava, drogu i oružje odloženo je u Specijalnom sudu u Beogradu.
- Razlog je sprečenost jednog člana sudskog veća, pa je nastavak zakazan za 8. decembar.
- U sud su dovedeni pritvorenici i okrivljeni sa slobode, dok Slađana Sekulić nije došla zbog zdravstvenih razloga.
Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu zbog sprečenosti jednog člana sudskog veća da prisustvuje suđenju.
Optuženi koji se nalaze u pritvoru, dovedeni su u najveću sudnicu u zgradi u Ustaničkoj ulici, a u sud su došli i okrivljeni koji se brane sa slobode.
- Do poslednjeg trenutka nismo znali da li ćemo pretres držati ili ne - rekla je sudija i nastavak suđenja zakazala za 8. decembar.
Ona je kratko navela i da je sud dobio podneske koje su u međuvremenu poslali Marko Miljković i vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganić, a da će o njima naknadno biti odlučeno.
U sud iz zdravstvenih razloga nije došla ni Slađana Sekulić, jedina žena obuhvaćena optužnicom.
- Nije došla iz zdravstvenih razloga - rekla je kratko advokat Sanja Ćeriman, branilac Slađane Sekulić.
Belivuk i Miljković, podsetimo, uhapšeni su 4. februara 2021. godine i od tada su u pritvoru. Suđenje, koje je počelo iste godine, prema najavama tužioca koji zastupa optužnicu, ušlo je u završnu fazu.