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Italijanski istražitelji rešili su pravu misteriju koja je godinama okruživala Milana Uskokovića iz Srbije, koji je 2025. godine uhapšen zbog ubistva Momčila Bakala iz Bosne i Hercegovine. Sada je otkriveno da je ubijeni Momčilo bio saučesnik Milanu u stravičnoj pljački iz 2009. godine u italijanskom mestu Leini, kao i da je sa njima bio Italijan Gaetan Kuve (49).

Oni su, kako se sumnja, 16. aprila 2009. godine u Leiniju, maskirani upali u jednu kuću dok je porodica gledala televiziju, a onda svirepo tukli roditelje i njihovovog sina kako bi im dali novac, dok su oca na kraju pokušali i da ubiju tako što su ga gušili jastukom.

Italijanski mediji sada pišu, da su istražitelji nedavno došli do saznanja i ko su Milanovi saučesnici u tom svirepom zločinu, za koji je samo on bio optužen, a od 2025. godine se nalazi u pritvoru zbog ubistva Momčila Bakala, prenosi italijanski portal torino.repubblica.it.

Foto: AP/Ilustracija

Istraga o pljački u Leiniju je počela odmah, ali prvi korak u rešavanju misterije došao je godinama kasnije, delimično zahvaljujući rešavanju još jednog nerešenog slučaja: nestanka Momčila Bakala, građevinskog preduzetnika poreklom iz Bosne, za koga se sada veruje da je bio među pljačkašima 16. aprila 2009. Prema rekonstrukciji istražitelja, Milan ga je ubio 27. jula 2016. godine i to velikim dozama lekova poput zolpidema i kvetiapina.

Zatim ga je zakopao u ulici Vilareto, nakon što je zamolio sina žrtve da iskopa rupu. Srbin je uvek tvrdio da je nevin i po optužbama za to ubistvo i po optužbama za pljačku.

Momčilo Bakal nađen u zakopanoj rupi Foto: Carabineri Torino

Međutim, sada mora da odgovara i za pokušaj ubistva pomenutog muškarca iz Leinija, zajedno sa saučesnikom iz Italije.

Podsetimo, još 2009. italijanski istražitelji su na mestu pljačke pronašli tri DNK traga, koji nisu bili u bazi podataka, a 2023. je otkriveno da jedan od ta tri traga pripada Milanu Uskokoviću, što je pomoglo u sprečavaju pljačke kuće u Torinu, koju je ovaj razbojnik planirao da orobi.

Osim DNK tragova u vili opljačkane porodice pronađeni su i ostaci lateks rukavica, komadi konopca, torbe, nekoliko plastičnih vezica i lepljiva traka.

Kako smo ranije pisali, u istrazi pljačke kuće, svedočio je sin bračnog para David Tedoldi, koji sada ima 45 godina. Kako je ispričao, kobne večeri oko 22 sata u kuću su upali muškarci maskirani fantomkama, dok je porodica gledala televiziju.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Jedan mi je poprskao lice biber sprejom i udario me kundakom pištolja u glavu. Pao sam u lokvu krvi. Potom su mi vezali desnu ruku i nogu kanapom - prisetio se David i dodao da su se razbojnici onda ustremili na njegovu majku Paskvalinu Rubato.

- Čuo sam ih kako viču: "Gde je sef?" - ispričao je on.

Kako je dalje naveo, pretresli su celu kuću, ali su pronašli samo ormarić za lovačke puške, koji su odneli zajedno sa 2.500 evra i čekom od 18.000 evra za telad prodatu nekoliko dana ranije. Majku su mu, pre odlaska, zatvorili u kupatilo, sa lepljivom trakom preko usta.

Najviše je, međutim, bio ugrožen njegov otac, Italo Tedoldi.