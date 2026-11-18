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Jeziva tuča dogodila se u Deligradskoj ulici u Beogradu u kojoj je teško povređen ruski državljanin E. P. (20), a policija je brzom reakcijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog Š. S. (22).

Prema prvim informacijama, tuča se dogodila u utorak u rekreativnom kompleksu "Sportsko selo", gde su, kako se sumnja, osumnjičeni i ruski državljanin zajedno konzumirali alkohol.

- U jednom trenutku između njih je izbila verbalna rasprava, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob - kaže izvor blizak slučaju.

Š. S. je, kako se sumnja, tokom sukoba zadao više udaraca u predelu glave ruskom državljaninu, nanevši mu teške telesne povrede.

Povređeni mladić hitno je prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali prelom baze lobanje i krvarenje u mozgu, a zbog ozbiljnosti povreda zadržan je na bolničkom lečenju.

Beogradska policija je ubrzo nakon incidenta identifikovala i uhapsila Š. S, protiv kojeg je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.