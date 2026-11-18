RUSKOM DRŽAVLJANINU (20) POLOMLJENA LOBANJA U CENTRU BEOGRADA: Pio sa poznanikom, a onda je izbila stravična tuča!
- U Deligradskoj ulici u Beogradu teško je povređen ruski državljanin E. P. (20) nakon tuče sa Š. S. (22), s kojim je, prema sumnjama, pio alkohol.
- Sukob je počeo verbalnom raspravom u Sportskom selu, a završio se udarcima u glavu i teškim povredama.
- Mladić je zadržan na lečenju zbog preloma baze lobanje i krvarenja u mozgu, dok je osumnjičeni uhapšen i prijavljen za tešku telesnu povredu.
Jeziva tuča dogodila se u Deligradskoj ulici u Beogradu u kojoj je teško povređen ruski državljanin E. P. (20), a policija je brzom reakcijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog Š. S. (22).
Prema prvim informacijama, tuča se dogodila u utorak u rekreativnom kompleksu "Sportsko selo", gde su, kako se sumnja, osumnjičeni i ruski državljanin zajedno konzumirali alkohol.
- U jednom trenutku između njih je izbila verbalna rasprava, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob - kaže izvor blizak slučaju.
Š. S. je, kako se sumnja, tokom sukoba zadao više udaraca u predelu glave ruskom državljaninu, nanevši mu teške telesne povrede.
Povređeni mladić hitno je prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali prelom baze lobanje i krvarenje u mozgu, a zbog ozbiljnosti povreda zadržan je na bolničkom lečenju.
Beogradska policija je ubrzo nakon incidenta identifikovala i uhapsila Š. S, protiv kojeg je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
(Telegraf)