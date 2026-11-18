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Dijana Hrkalović, bivša država sekretarka u MUP, koja je odlukom bivšeg presednika Srbije Aleksandra Vučića pomilovana i oslobođena krivičnog gonjenja za trgovinu uticajem, nije se danas pojavila u Specijalnom sudu u Beogradu, koji vodi postupak protiv nje i nekadašnjeg načelnika Službe za specijalne istražne metode Dejana Milenković zbog zloupotrebe službenog položaja.

Sudija Slađana Marković rekla je na početku suđenja da se Dijana Hrkalović telefonski interesovala da li da dođe na ročište, ali da joj je saopšteno da nema potrebe, s obzirom na pomilovanje, pa je postupak u odnosu na nju razdvojen.

Na početku suđenja, sudija je objasnila da se pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal vodi postupak vezano za odluke o pomilovanjima, odnosno da je u toku provera ustavnosti i zakonitosti odluka o pomilovanju.

1/10 Vidi galeriju Dijana Hrkalović Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Pred Specijalnim sudom, međutim, nastavljeno je suđenje Dejanu Milenkoviću i to iznošenjem završnih reči pred presudu. Tužilac Milenko Mandić od suda je zatražio da bivšeg načelnika Službe za specijalne istražne metode MUP osudi na maksimalnu kaznu zatvora.

On je u završnoj reči naveo da smatra da je dokazano da je Milenković, po nalogu Dijane Hrkalović naložio da se nalaz veštačenja telefona Veljka Belivuka i Marka Miljkovića posle ubistva Vlastimira Miloševića na šinama, ne dostave na vreme tužilaštvu koje je vodilo istragu.

Po nalogu Dijane Hrkalović, kako je naveo tužilac, izdao je nalog da se obriše deo snimka razgovora ubijenog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića, koji je dobijen tokom policijske akcije "Mangusta", a koji se odnosio na Hrkalović.

Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Marina Lopičić

Milenković je, kako je naglasio tužilac, naložio da se obriše i ceo snimak razgovora oca tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića sa čovekom koji je bio na merama policije.

Podsetimo, prvom presudom Milenković je bio oslobođen optužbi, aDijana Hrkalović osuđena na 16 meseci zatvora. Tu presudu, međutim, ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

1/5 Vidi galeriju Dejan Milenković danas ispred Specijalnog suda Foto: Marko Kranjc

- Mi nismo očekivali milost niti pomilovanje, očekujemo oslobađajuću presudu jer nema ni jednog dokaza da je Dejan Milenković počinioo krivično delo - rekao je advokat Đorđe Kalanj, navodeći da je Milenković sve što je radio, radio po naređenju.

Kalanj je naveo i da u slučaju veštačenja telefona Belivuka i Miljkvovića u predmetu "šine" nije ni na koji način pomogao Belivuku i Miljkoviću i podsetio da su podaci iz telefona dostavljeni sudu, ali da su oni na kraju oslobođeni optužbi.

On je naveo i da, kada je u pitanju snimak praćenja i prisluškivanja pokojnog advokata Dragoslava Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića iz jednog kafića u Beogradu iz tih snimaka nije proistekao niti jedan krivični postupak.

- Ovde smo slušali da se na snimku čuje kako govore o Dijani Hrkalović, kako ona ima ogromnu moć, pominje se Darko Elez. Mi imamo zakon o zaštiti intimnih podataka, ne vidim zašto Dejan Milenković ne bi pogodovao Dijani Hrkalović u pogledu tih podataka, koji su lične prirode, čak i da je to rađeno - rekao je advokat Đorđe Kalanj.

Negirao krivicu

Dejan Milenković, pred sudom je danas izjavio da nije kriv i da nikada nije počinio krivično delo.

- Ja se nadam da će sada doći vreme za potpuno utvrđivanje istine ubistva Dragoslava Miše Ognjanovića, to je jedna komplikovana operacija. Nadam se da će se ljudi osloboditi straha, ima tu više činalaca, službene beleške su sačinjene i verujem da će se to desiti u narednim danima ili mesecima - rekao je danas Milenković.