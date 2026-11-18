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Danas je osmi dan potrage u Nemačkoj za Tamarom Škorić (39) iz Žablja, čiji je nestanak prijavljen prošlog utorka, 10. novembra u Murthartu, a sada se oglasio i njen suprug koji kaže da "mu je nezamislivo da je tek tako ostavila decu". Inače, nestala žena ima četvoro dece.

Jedine informacije o Tamarinom nestanku su, podsetimo, da je prošlog utorka izašla iz svoje kuće u Murthartu vidno uzrujana, a da kada je srela poznanicu nije htela da razgovara sa njom, pa je nestala bez traga.

Potraga za nestalom Tamarom Foto: Printscreen/RTL

- Zapravo smo bili srećna porodica. Tamara je bila veoma srećna, posebno poslednjih nedelja. Imala je veoma lepe planove. Početkom decembra je trebalo da ode na odmor sa troje dece, a prvi sin bi ostao sa mnom kod kuće, jer je briga o njemu najzahtevnija. Radovala se i sledećoj godini jer je isplanirala put u Hong Kong, na proleće. Stalno mi je govorila koliko je srećna zbog putovanja. Takođe je bila veoma srećna ovih poslednjih nekoliko nedelja zbog svog tronedeljnog spa tretmana - opisuje Tamarin suprug za nemački portal rtl.de.

On dodaje da ne može da zamisli da mu žena jednostavno nestane.

- Ne mogu da zamislim da je tek tako ostavila decu samu. Ne mogu da zamislim da se povredila - naglasio je suprug.

Tamara Škorić Foto: Policija Baden Virtemberg

Kako je Kurir ranije pisao, Tamara Škorić je rodom iz jednog mesta kod Žablja gde ima veliku porodicu, a ranije danas oglasila se njena rođaka koja je istakla da se strašno plaši činjenice da Tamare nema danima, a ostatak njene ispovesti čitajte OVDE.

Podsetimo, portparol lokalne policije juče je izjavio da "postoji rizik da bi nestala žena mogla biti u ranjivoj situaciji i da se ispituje i mogućnost da li je Tamara žrtva zločina".

Danas je u šumskom području Murharta nastavljena policijska potraga u koju su bili uključeni i psi tragači.

Kako pišu nemački mediji, juče je pretraženo područje oko klisure Heršbah i u potrazi je učestvovalo oko 50 policajaca, a danas je nastavljena pretraga preostalog dela šume.

1/9 Vidi galeriju Potraga za nestalom Tamarom Škorić u Nemačkoj Foto: Printscreen/RTL

- Ostalo je nekoliko teško dostupnih mesta za pretragu, nakon jučerašnje akcije - izjavio je portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, za nemačke medije koji se nalaze na području potrage.

Jedan trag

Policija ispituje i vozače taksija i Ubera u nadi da ju je neko vozio na dan nestanka.

- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objašnjava portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.