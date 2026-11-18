UHAPŠEN GORSKI MATOVIĆ: Osumnjičen za pretnje smrću na izborni dan! Vučić ga pomilovao, a evo za šta se tada teretio
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšena osoba G. M. zbog sumnje da je učestvovala u upućivanju ozbiljnih pretnji po život više osoba na Novom naselju 25. oktobra ove godine.
Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva, incident se dogodio 25. oktobra, kada su dvojica izvršilaca ozbiljnim pretnjama po život ugrozila sigurnost više osoba.
Osumnjičenom Gorskom Matoviću određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138, stav 2 Krivičnog zakonika.
Iz Tužilaštva su naveli da će osumnjičeni u zakonskom roku biti priveden i saslušan pred postupajućim javnim tužiocem.
Podsetimo, Gorski Matović se našao na spisku onih koje je tadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao, a oslobođen je gonjenja za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu