NENAD PERIŠ SE OPROSTIO OD NASTRADALOG PILOTA! U ledenoj Savi tragao za njegovim sinom Matejem: "Nismo se sreli nikada, ali ustvari je obrnuto..."
- Nenad Periš se na Fejsbuku oprostio od pilota Gorana Bulajića, koji je poginuo u padu MiG-29 kod Stare Pazove.
- Bulajić je početkom 2022. kao ronilac učestvovao u potrazi za Matejem Perišem i pretraživao Savu u teškim uslovima.
Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je nestao u Beogradu krajem 2021. godine, emotivnom se objavom na Fejsbuku oprostio od vojnog pilota Gorana Bulajića (53), koji je juče poginuo u padu borbenog aviona MiG-29 kod Stare Pazove.
Bulajić je bio jedan od ljudi koji su početkom 2022. godine učestovali u potrazi za Matejem Perišem. Kao ronilac pretraživao je Savu u veoma teškim uslovima, pokušavajući pronaći nestalog Splićanina.
"Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i večna uteha. Porodici i prijateljima iskreno saučešće", napisao je Nenad Periš na Facebooku.
Major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije koji je juče ujutru poginuo u avionskoj nesreći kod Stare Pazove, ostao je upamćen ne samo po svojoj vojnoj karijeri već i po humanosti i spremnosti da pomogne drugima. Od njega se oprostio veliki broj ljudi, a posebnu pažnju privukla je objava poznatog hrvatskog influensera Dada Dalmatinca, koji je podsetio na Bulajićevo angažovanje u potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem, kao i na njegovu pomoć tokom poplava.