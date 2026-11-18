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Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je nestao u Beogradu krajem 2021. godine, emotivnom se objavom na Fejsbuku oprostio od vojnog pilota Gorana Bulajića (53), koji je juče poginuo u padu borbenog aviona MiG-29 kod Stare Pazove.

Bulajić je bio jedan od ljudi koji su početkom 2022. godine učestovali u potrazi za Matejem Perišem. Kao ronilac pretraživao je Savu u veoma teškim uslovima, pokušavajući pronaći nestalog Splićanina.

"Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i večna uteha. Porodici i prijateljima iskreno saučešće", napisao je Nenad Periš na Facebooku.