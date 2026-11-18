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Kako nezvanično saznajemo, direktor RHMZ Jugoslav Nikolić koji je pre dve sedmice po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen zbog sumnje na pranje sumnjivo stečenih najmanje 650.000 evra, mogao bi da odgovara i pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal jer su se tokom istrage pojavili novi dokazi!

U dosadašnjem toku prikupljanja dokaza u istrazi koju je početkom meseca pokrenulo VJT u Beogradu pronađeni su direktni dokazi o Nikolićevim zloupotrebama sa javnim nabavkama RHMZ-a koje su realizovane preko firme koja je, kako se sumnja, u faktičkom vlasništvu njegovog sina Đorđa, koji je takođe osumnjičen za pranje novca.

Iznos ovih javnih nabavki, prema rečima našeg izvora, kreće se oko 1,5 milijardi dinara, a za koji iznos i sav do sada otkriveni sumnjivi novac bi trebalo da bude nadležno JTOK, zbog čega mu je VJT u Beogradu dostavilo ovaj slučaj.

Takođe, od istog izvora saznajemo da je VJT u Beogradu dostavilo JTOK-u i spise predmeta Prekršajnog suda u Beogradu protiv direktora RHMZ, nakon što je utvrdio da postoji sumnja da on nije izvršio prekršaje već krivična dela koja se tiču zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe sa javnim nabavkama.

Izvor pojašnjava da je direktora RHMZ-a postavlja Vlada, zbog čega u skladu sa zakonom, za navedena krivična dela mora da postupa JTOK.

Podsetimo, Jugoslav Nikolić, njegov sin Đorđe i supruga Olga uhapšeni su 3. novembra zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.