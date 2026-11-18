Napad
MUŠKARAC (35) UBODEN NOŽEM U GRUDI! Krvavi incident u centru Beograda: Hitno prevezen na VMA!
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Muškarac star oko 35 godina teško je povređen večeras u incidentu na Zelenom vencu u Beogradu kada je uboden nožem u grudi.
Kako se nezvanično saznaje, incident se dogodio nešto posle 20 časova, u blizini jednog restorana brze hrane.
Povređeni muškarac zadobio je teške telesne povrede, a ekipa Hitne pomoći prevezla ga je na Vojnomedicinsku akademiju.
Kurir.rs/Telegraf
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