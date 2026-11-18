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Goran Gogić, bivši crnogorski bokser i državljanin Crne Gore, priznao je danas krivicu pred saveznim sudom u Bruklinu za učešće u zaveri za kršenje američkog Zakona o pomorskom suzbijanju trgovine drogom (Maritime Drug Law Enforcement Act). Gogić je pristao i na uključivanje otežavajuće okolnosti koja se odnosi na opstrukciju pravde, kao i na plaćanje milion dolara na ime konfiskacije imovine u korist američke vlade.

Kako je saopštilo Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za istočni okrug Njujorka, Gogić (47) se izjasnio o krivici pred saveznom sudijom Larom K. Eškenazi u Bruklinu.

Preti mu doživotni zatvor

Prilikom izricanja presude preti mu obavezna minimalna kazna od 10 godina zatvora, dok maksimalna kazna može biti doživotni zatvor.

Priznanje krivice objavili su Džozef Nocela Mlađi, tužilac SAD za istočni okrug Njujorka, Pit Gizas, vršilac dužnosti specijalnog agenta na čelu njujorške kancelarije Službe za istrage unutrašnje bezbednosti (HSI), i Daren B. Koks, pomoćnik direktora zadužen za kancelariju Federalnog istražnog biroa (FBI) u Vašingtonu.

Foto: Printscreen

"Gogić je izašao iz ringa i ušao u trgovinu drogom, a danas je pravda zadala nokaut-udarac", izjavio je američki tužilac Nocela.

On je dodao da njegovo tužilaštvo, zajedno sa partnerima iz organa za sprovođenje zakona, neumorno radi na razbijanju i ometanju delovanja najvećih svetskih trgovaca drogom, kao i na očuvanju integriteta sudova i porota.

Nocela je posebno zahvalio Kancelariji za međunarodne poslove Ministarstva pravde SAD, Kancelariji za razvoj, pomoć i obuku u prekomorskom tužilaštvu pri Krivičnom odeljenju Ministarstva pravde, preko njenog regionalnog pravnog savetnika za Zapadni Balkan sa sedištem u Ambasadi SAD u Zagrebu, Kancelariji američke Agencije za borbu protiv droge (DEA) u Zagrebu, kao i crnogorskoj Upravi policije – Odeljenju za borbu protiv narkotika i Specijalnom državnom tužilaštvu, na pomoći u ovom slučaju.

Organizovao transport hiljada kilograma kokaina

Vršilac dužnosti specijalnog agenta na čelu njujorške kancelarije HSI Pit Gizas izjavio je da je Gogić organizovao transport hiljada kilograma kokaina, vrednog stotine miliona dolara, a da je potom, suočen sa krivičnim gonjenjem, pokušao da korumpira pravosudni sistem zastrašivanjem svedoka i opstrukcijom pravde, kako bi uticao na ishod postupka.

"Njegovo priznanje krivice predstavlja odgovornost za postupke kojima su ugrožene zajednice, zloupotrebljen globalni pomorski lanac snabdevanja i narušen integritet saveznih sudova“, naveo je Gizas.

On je dodao da je njujorška kancelarija HSI, kao jedan od rukovodilaca Radne grupe za bezbednost domovine (Homeland Security Task Force), usredsređena na razotkrivanje celokupnih kriminalnih mreža koje stoje iza trgovine narkoticima, uključujući korupciju i opstrukciju kojima se štite takve aktivnosti.

Pomoćnik direktora FBI-ja zadužen za kancelariju u Vašingtonu Daren B. Koks kazao je da je Gogić organizovao distribuciju kokaina vrednog stotine miliona dolara, a da je, kada se suočio sa krivičnim gonjenjem, pokušao da potkopa pravosudni proces.

"Njegovo priznanje krivice pobeda je u borbi protiv međunarodne trgovine narkoticima. FBI će nastaviti da sarađuje sa saveznim i lokalnim partnerima kako bi razbio složene krijumčarske mreže i pred lice pravde priveo one koji profitiraju od trgovine drogom“, poručio je Koks.

Foto: Printscreen/Youtube

Kokain iz Južne Amerike transportovan preko SAD do Evrope

Prema navodima iz sudskih spisa i izjavama iznesenim tokom današnjeg ročišta, Gogić je od približno 2018. do 2020. godine bio važan deo velike međunarodne kriminalne mreže koja je koordinisala nabavku, transport i distribuciju ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu, preko teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Transport kokaina odvijao se uz pomoć korumpiranih pomoraca, uključujući i pomorce koji su bili pod Gogićevom kontrolom. Pošiljke kokaina čiji je transport Gogić koordinisao obuhvatale su hiljade kilograma droge, čija se vrednost procenjuje na stotine miliona dolara.

Gogić i njegovi saučesnici bili su odgovorni za nekoliko pošiljki kokaina koje su zaplenjene, uključujući tri zapljene u američkim lukama tokom 2019. godine. Dana 27. februara 2019. godine, agenti su u luci Njujork i Nju Džerzi zaplijenili 1.437 kilograma kokaina na brodu „MSC Carlotta“. Dana 18. marta 2019. godine, zaplenjeno je 537 kilograma kokaina na brodu „MSC Desiree“, u luci Filadelfija. Najveća zaplena usledila je 19. juna 2019. godine, kada je na brodu „MSC Gayane“, takođe u luci Filadelfija, pronađeno i zaplenjeno čak 17.956 kilograma kokaina. Vrednost kokaina zaplijenjenog na brodu „MSC Gayane“ procenjena je na više od milijardu dolara, a reč je o jednoj od najvećih zaplena kokaina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Pokušaji zastrašivanja svedoka i uticanja na porotu

Kako se navodi u saopštenju američkog tužilaštva, Gogić i druge osobe učestvovali su i u koordinisanim aktivnostima usmerenim na zastrašivanje svedoka i opstrukciju pravde u ovom predmetu. Te aktivnosti uključivale su kontaktiranje pritvorenih svedoka i pokušaje uticanja na njihove iskaze, posredstvom drugih zatvorenika ili angažovanjem osoba izvan zatvora koje su kontaktirale članove porodica svedoka.

Foto: Printscreen

Gogić je, kako se navodi, u svojoj zatvorskoj ćeliji pronađen sa poverljivim izjavama svedoka, kao i fotografijom maloletne kćerke jednog od svedoka u to vreme. U pokušaje opstrukcije pravde ubrajaju se i curenje zaštićenog dokaznog materijala u medije, kao i aktivnosti usmerene na uticanje na porotu koja je trebalo da odlučuje o Gogićevoj krivici na suđenju zakazanom za novembar 2025. godine. Suđenje je odloženo nakon što je otkrivena zavera za manipulisanje porotom.

Ovaj slučaj vodi se u okviru inicijative Radne grupe za bezbednost domovine (Homeland Security Task Force – HSTF), uspostavljene izvršnom naredbom 14159, pod nazivom „Zaštita američkog naroda od invazije“. HSTF predstavlja međuresorno partnerstvo američkih državnih institucija čiji je cilj eliminisanje kriminalnih kartela, stranih bandi, transnacionalnih kriminalnih organizacija, kao i mreža za krijumčarenje i trgovinu ljudima koje deluju u Sjedinjenim Američkim Državama i inostranstvu.

Kroz saradnju različitih institucija, HSTF usmerava pune kapacitete američkih organa za sprovođenje zakona na identifikovanje, istragu i procesuiranje svih oblika kriminalnih aktivnosti koje počine ove organizacije, a koje su, kako se navodi, dugo podsticale nasilje i nestabilnost unutar američkih granica. Radna grupa koristi i sve raspoložive zakonske mehanizme za procesuiranje i uklanjanje iz Sjedinjenih Američkih Država najnasilnijih stranih državljana koji su počinili krivična dela.