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Neverovatni detalji filmske pljačke u samom centru Beograda izlaze na videlo - dvojica nepoznatih muškaraca uspela su da usred bela dana iznesu metalni sef sa oko 100.000 evra i skupocenim satovima koristeći trik na koji niko od prolaznika nije posumnjao.

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, dvojica muškaraca, od kojih je jedan bio stariji, a drugi mlađi, primećena su juče u dvorištu zgrade u centru prestonice. Kako se saznaje, očevidac ih je video kako iz kuće iznose glomazni metalni sef, ali ono što celu akciju čini gotovo filmskom jeste način na koji su ga transportovali.

Prerušeni u majstore odvezli plen

Kako bi se potpuno uklopili u okolinu i izbegli znatiželjne poglede usred dana, pljačkaši su bili obučeni u radnička odela. Težak metalni sef su potom natovarili na obična građevinska kolica i mirno ga izvezli iz dvorišta zgrade, glumeći radnike koji iznose šut ili opremu.

- Svedok je policiji detaljno opisao obojicu, navodeći da je jedan muškarac bio stariji, a drugi mlađi, kao i da su obojica na sebi imala radnu odeću - otkrio je izvor blizak ovom slučaju.

Upali kroz prozor u prizemlju

Podsetimo, teška krađa je policiji prijavljena oko 15 časova, kada je 76-godišnji vlasnik kuće shvatio da mu nedostaje sef u kojem je, prema sopstvenoj prijavi, čuvao oko 100.000 evra i nekoliko ručnih satova.

Policijski službenici su tokom uviđaja utvrdili da su dvorišna vrata obijena, dok se sumnja da su se maskirani "majstori" u samu kuću prethodno uvukli tako što su fizičkom snagom razvalili drveni prozor u prizemlju.