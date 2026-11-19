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U Višem sudu u Negotinu danas počinje glavni pretres u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Za razliku od pripremnog ročišta, koje je održano iza zatvorenih vrata, naredna faza postupka biće otvorena za javnost, a okrivljeni će imati priliku da iznesu svoje odbrane i odgovore na optužbe koje im se stavljaju na teret.

- Više od dve i po godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora, slučaj koji je potresao Srbiju ulazi u novu fazu. Pred sudskim većem naći će se Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su optuženi da su 26. marta 2024. godine usmrtili devojčicu, a potom sakrili njeno telo, koje do danas nije pronađeno - kaže izvor Kurira.

Za razliku od prethodnog ročišta, održanog krajem oktobra, kada su tužilaštvo i odbrana iznosili dokazne predloge, a postupak bio zatvoren za javnost, sada će mediji moći da prate tok suđenja.

- Upravo na glavnom pretresu okrivljeni će imati priliku da pred sudom iznesu svoju odbranu, dok će u nastavku postupka biti saslušani oštećeni, svedoci i veštaci - dodaje naš izvor.

Podsetimo, nakon završenog pripremnog ročišta, branioci optuženih Živadin Bogdanović, koji zastupa Srđana Jankovića, i Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića, izjavili su da njihovi klijenti ostaju pri stavu da nisu počinili krivično delo koje im se stavlja na teret.

- Možemo samo da kažemo da je održano pripremno ročište, da je tužilac ostao pri svojoj optužnici, a da smo mi sa našim klijentima ostali pri tome da oni nisu izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret - rekao je jedan od branilaca. Posebno su ukazali na rezultate DNK veštačenja, tvrdeći da nijedan od analiziranih bioloških tragova ne povezuje njihove branjenike sa devojčicom.

- To su forenzička veštačenja u vezi sa utvrđivanjem DNK profila i drugih bioloških tragova, tačno je da nema materijalnih dokaza - naveli su branioci. Kako su tada objasnili, analizirano je više od 500 uzoraka, ali, prema njihovim tvrdnjama, nijedan nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

- Nijedan materijalni dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku, da su na bilo koji način bili u kontaktu, da je Danka bila u vozilu javnog komunalnog preduzeća. Čak nema nikakvih dokaza ni na njihovoj garderobi, privatnim stvarima, privatnim automobilima - istakli su advokati.

Sa druge strane, Više javno tužilaštvo u Zaječaru ostalo je pri podignutoj optužnici, kojom se Dragijević i Janković terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a za obojicu je predložena kazna doživotnog zatvora. Inače, i roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, prisustvovali su pripremnom ročištu, kada su se prvi put u toj sudnici našli oči u oči sa dvojicom optuženih. Ipak, po izlasku iz suda nisu želeli da razgovaraju sa novinarima, već su se kratko i bez komentara udaljili.

Borba za istinu o tome šta se dogodilo devojčici, podserimo, traje od 26. marta 2024. godine, kada je Danka nestala u Banjskom Polju. Tog dana Ivana Ilić je sa decom došla na porodično imanje, a u 13.22 fotografisala je ćerku dok se igrala u dvorištu i fotografiju poslala suprugu Milošu.

- Samo nekoliko minuta kasnije primetila je da devojčice nema. Nakon što je bezuspešno pokušavala da je dozove, obavestila je supruga, a potom i policiju. Pokrenuta je opsežna potraga, a slučaj je postao prvi u Srbiji u kojem je aktiviran sistem "Pronađi me" - podseća izvor.

Jedna od najvećih nepoznanica u ovom slučaju i dalje je gde je Danka. Uprkos brojnim pretragama terena, deponija, reka, šuma, kanjona, napuštenih objekata i drugih lokacija, devojčica nije pronađena.

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su kobnog dana, dok su bili u službenom vozilu JKP "Vodovod", udarili devojčicu, potom je uneli u automobil i usmrtili, nakon čega su njeno telo ostavili na deponiji, a kasnije ga premestili na nepoznatu lokaciju. Obojica su nakon hapšenja u policiji priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom promenila iskaze i negirala umešanost u nestanak i ubistvo deteta.

Odgovor na pitanje šta se dogodilo sa devojčicom, kao i na brojne druge nedoumice koje prate ovaj slučaj, trebalo bi da se razjasne tokom sudskog postupka. Inače, da podsetimo, nedavno su uhapšena i sedmorica policijskih službenika zbog sumnje da su zlostavljali i mučili dvojicu optuženih. Takođe, ranije ovog meseca uhapšeno je osam pripadnika UKP iz Beograda, koji su došli u aprilu 2024. godine da pomognu borskim kolegama u istrazi oko nestanka devojčice. Oni se sumnjiče da su odgovorni za ubistvo trećeosumnjičenog Dalibora Dragijevića, Dejanovog brata, koji je tučen do smrti u policijskoj stanici.