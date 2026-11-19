Slušaj vest

Dva brutalna slučaja koja su u kratkom roku potresla prestonicu - višednevno zlostavljanje i zatočeništvo devojke na Paliluli i otmica dvojice maloletnika u Žarkovu, koju su napadači snimali i delili na društvenim mrežama - ponovo su otvorila pitanje granica ljudske surovosti.

Da ovakvi incidenti nisu izolovani ispadi, već posledica duboko ukorenjenih problema koji izmiču kontroli, upozorava generalna sekretarka Centra DBA Isidora Milosavljević. Govoreći o uzrocima sve izraženije agresije u društvu, naglašava da se koreni ovakvog ponašanja gotovo uvek nalaze u najranijem životnom dobu i primarnom okruženju.

- Ključno je razumeti da nasilje potiče iz porodice i da se obrasci agresivnog ponašanja formiraju još u ranom detinjstvu. Nasilnik je u prošlosti često i sam bio žrtva - bilo da je trpeo vršnjačko nasilje ili svedočio sukobima roditelja, a da pritom niko od odraslih nije reagovao da mu pomogne. Deca uče po modelu: ono što vide kod kuće, kasnije preslikavaju na odnos prema životinjama, javnoj imovini, vršnjacima, a u odraslom dobu i prema partneru.

Isidora Milosavljević, generalna sekretarka Centra DBA Foto: Kurir Televizija

Začarani krug emocionalnog zanemarivanja

Prema njenim rečima, problem se dodatno produbljuje jer se neprepoznate traume prenose sa generacije na generaciju, dok se briga o deci često svodi isključivo na zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba.

- Takve osobe kasnije teško mogu biti adekvatni roditelji i tako ulazimo u začarani krug. Zanemarivanje nije samo kada dete nema šta da jede ili obuče, već i kada je emocionalno zapostavljeno, a njegovo vaspitanje stavljeno u drugi plan. Bez prevencije i presecanja tog lanca, ne možemo očekivati pomak ni kao društvo - istakla je Milosavljević.

Foto: Shutterstock

Uticaj narkotika i nasilnih sadržaja

Komentarišući konkretne zločine na Paliluli i u Žarkovu, sagovornica objašnjava da eskalacija brutalnosti ima svoj jasan razvojni tok koji, ukoliko izostane reakcija okoline, neminovno vodi ka težim krivičnim delima.

- Kada govorimo o ovim slučajevima, mi ne znamo pozadinu počinilaca, ali je sigurno da takvo nasilje nije nastalo preko noći. Razvojni put agresije je dug i, ukoliko se to ponašanje na vreme ne koriguje, ono iz slučaja u slučaj postaje sve brutalnije. Tome doprinose i spoljni faktori - konzumiranje nasilnih filmova i video-igara, ali i bolesti zavisnosti poput alkoholizma i narkomanije.

Poseban alarm u ovakvim situacijama predstavlja zloupotreba psihoaktivnih supstanci, što se pokazalo kao direktan okidač i u jednom od pomenutih beogradskih slučajeva.

- U jednom od ovih slučajeva je i dokazano da je počinilac zloupotrebljavao alkohol i narkotike, što je dodatno podstaklo agresiju jer psihoaktivne supstance direktno utiču na nervni sistem i obrasce ponašanja. Ti ljudi su u ozbiljnom problemu koji se na kraju preliva na okolinu i ugrožava bezbednost drugih. Ako ne budemo radili na prevenciji, svedočićemo sve brutalnijim oblicima nasilja - zaključila je Milosavljević.

05:42 SVE POČINJE U KUĆI, A NARKOTICI SU SAMO OKIDAČ Stiglo upozorenje nakon stravičnih slučajeva na Paliluli i u Žarkovu: "Gledaćemo sve surovije nasilje!" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: