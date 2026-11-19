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Telo nepoznatog muškarca pronađeno je jutros u automobilu, na Adi Huji, u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, telo u Mirijevskom bulevaru je jutros primetio neko od prolaznika.

- Telo je pronađeno oko šest sati. Reč je o muškarcu. Kako sam čuo, pominje se da je reč o samoubistvu- rekao je izvor koji se našao u blizini dok je policija obavljala uviđaj.

- Navodno je policija pronašla pištolj - rekao je sagovornik.

Na terenu je pored policije bila i Hitna pomoć koja je, nažalost, samo mogla da konstatuje smrt, a dalja istraga utvrdiće sve okolnosti ove tragedije.

SOS telefon

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja