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Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su optuženi da su 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora ublili dvogodišnju Danku Ilić, s lisicama na rukama sprovedeni su u Viši sud u Negotinu u kom im danas počinje suđenje.

Roditelji ubijene Danke Ilić, Ivana i Miloš Ilić, kako saznaje Kurir, nisu se pojavili i oni neće prisustvovati današnjem glavnom pretresu, koji je otvoren za javnost. Prema nezvaničnim informacijama Kurira, oni su na pripremnom ročištu, održanom iza zatvorenih vrata, tražili da se i suđenje zatvori za javnost. Ipak, sud nije usvojio takav predlog, pa su oni odlučili da ne sede u sudnici.

Danka Ilić Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

U Višem sudu u Negotinu, kako je Kurir pisao, danas počinje glavni pretres u postupku protiv Dragijevića i Jankovića.

- Više od dve i po godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora, slučaj koji je potresao Srbiju ulazi u novu fazu. Pred sudskim većem naći će se Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su optuženi da su 26. marta 2024. godine usmrtili devojčicu, a potom sakrili njeno telo, koje do danas nije pronađeno - kaže izvor Kurira.

Okrivljeni će danas, prvi put javno, imati priliku da ukoliko žele iznesu svoju odbranu.

- U nastavku postupka, biće pozvani oštećeni - roditelji Danke Ilić, svedoci i veštaci.

00:28 Optuženi za ubistvo Danke Ilić dovedeni iz pritvora u sud Izvor: Kurir

Podsetimo, nakon završenog pripremnog ročišta, branioci optuženih Živadin Bogdanović, koji zastupa Srđana Jankovića, i Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića, izjavili su da njihovi klijenti ostaju pri stavu da nisu počinili krivično delo koje im se stavlja na teret.

Advokati optuženih posebno su ukazali na rezultate DNK veštačenja, tvrdeći da nijedan od analiziranih bioloških tragova ne povezuje njihove branjenike sa devojčicom.

- To su forenzička veštačenja u vezi sa utvrđivanjem DNK profila i drugih bioloških tragova, tačno je da nema materijalnih dokaza - naveli su branioci. Kako su tada objasnili, analizirano je više od 500 uzoraka, ali, prema njihovim tvrdnjama, nijedan nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

1/7 Vidi galeriju Dragijević i Janković dovedeni u sud Foto: Nemanja Nikolić

- Nijedan materijalni dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku, da su na bilo koji način bili u kontaktu, da je Danka bila u vozilu javnog komunalnog preduzeća. Čak nema nikakvih dokaza ni na njihovoj garderobi, privatnim stvarima, privatnim automobilima - istakli su advokati.

Sa druge strane, Više javno tužilaštvo u Zaječaru ostalo je pri podignutoj optužnici, kojom se Dragijević i Janković terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a za obojicu je predložena kazna doživotnog zatvora. Inače, i roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, prisustvovali su pripremnom ročištu, kada su se prvi put u toj sudnici našli oči u oči sa dvojicom optuženih. Ipak, po izlasku iz suda nisu želeli da razgovaraju sa novinarima, već su se kratko i bez komentara udaljili.

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su kobnog dana, dok su bili u službenom vozilu JKP "Vodovod", udarili devojčicu, potom je uneli u automobil i usmrtili, nakon čega su njeno telo ostavili na deponiji, a kasnije ga premestili na nepoznatu lokaciju. Obojica su nakon hapšenja u policiji priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom promenila iskaze i negirala umešanost u nestanak i ubistvo deteta.