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Policija intezivno traga za nepoznatim lopovima, koji su maskirani u radnike uspeli da uđu u jedan stan u centru Beograda i iz njega iznesu metalni sef pun para i skupocenih satova!

Prema rečima izvora, sve se dogodilo usred bela dana, a lopovi su uspeli da iznesu glomazni sef sa plenom jer su bili obučeni kao radnici, pa nikome nisu bili sumnjivi. Međutim, kada je vlasnik sefa, oštećeni muškarac (76) shvatio da mu nema sefa, u kom je, kako je rekao, bilo 100.000 evra i nekoliko skupocenih satova, alarmirao je policiju i otpočela je potraga za kradljivcima.

Kako naš izvor kaže, svedoci su ispričali da su videli dvojicu muškaraca u radničkim odelima kako u građevinskim kolicima voze metalnu kasu.

- Međutim, njima to nije bilo sumnjivo, mislili su da su to zaista radnici. Policiji su opisali dvojicu radnika - kaže izvor.