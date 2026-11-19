Hronika
RADNIK TEŠKO POVREĐEN KOD VRANJA: Radili oko trafostanice u selu Donje Trebešinje, pa došlo do nesreće
- Radnik EPS-a teško je povređen u selu Donje Trebešinje kod Vranja tokom rada na trafostanici i prebačen je u UKC Niš.
- Još dvojica radnika zatražila su lekarsku pomoć zbog lakših povreda, a do nesreće je došlo usled dejstva većeg napona struje.
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Jedan radnik Elektroprivrede Srbije povređen je u selu Donje Trebešinje kod Vranja, prilikom rada na trafostanici.
Takođe, još dvojica radnika potražila su pomoć lekara, ali su njihove povrede lakše.
Do povrede je došlo usled dejstva većeg napona struje, dok je radnik obavljao pregled ormana u okviru redovne kontrole objekta.
O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, po čijem nalogu su na lice mesta izašli inspektor rada i lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu.
(Blic)
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