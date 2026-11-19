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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišeni slobode osumnjičeni M.Z. i N.T. zbog osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Kreativni niz“, u periodu od 2021. do 2025. godine, čiji zastupnici su osumnjičeni M.Z. i N.T. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju devet projekta u ukupnom iznosu od 2.135.000,00 dinara - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu:

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni su davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile. Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.135.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima M.Z. i N.T. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Oglasio se i MUP

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. Z. (1992) i N. T. (1987), obojica iz Kaća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- Sumnja se da su oni, od 2021. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Kaća, nenamenski potrošili sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada, u ukupnom iznosu od 2.135.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, a navedeni novac iskoristili na troškove koji ne predstavljaju javni ni društveni interes, čime su oštetili budžet Grada Novog Sada - piše u saopštenju u kom se dodaje: