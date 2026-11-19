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Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi da su 26. marta 2024. godine ubili Danku Ilić (2) u Banjskom Polju, pa njeno telo sakrili na nepoznatu lokaciju, tako da ono do danas nije pronađeno, danas su u Višem sudu u Negotinu negirali krivicu, a iznošenje njihove odbrane trajalo je bezmalo četiri sata!

Optuženi Dejan Dragijević je na današnjem glavnom pretresu rekao da razume optužbu, ali da ne priznaje izvršenje krivičnog dela.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

- Ne priznajem delo jer ga nisam ni napravio - rekao je okrivljeni Dragijević, a isto to ponovio je i drugookrivljeni Srđan Janković.

- Ne priznajem, jer uopšte nisam ni video dete - rekao je okrivljeni Janković za sudskom govornicom.

Oni su za govornicom rekli i "da su pred policijom pre dve i po godine priznali zločin jer nisu više mogli da izdrže batine".

- Tukli su me štapom, stavljali kesu na glavu, udarali su me prutom po tabanima, lupali šamare... Bio sam preplašen, sav sam bio modar. Pretili su da će me ubiti ako ne priznam, a ja nisam imao šta da priznam - rekao je okrivljeni Dragijević, iznoseći svoju odbranu pred sudom.

1/5 Vidi galeriju Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

I okrivljeni Srđan Janković je za sudskom govornicom govorio o torturi u policijskoj stanici, tvrdeći da je zbog batina i straha za sopstveni život, ali i život svoje porodice, morao da prizna zločin koji, kako je danas tvrdio u sudu, nije počinio.

- Rekli su mi da sam ja udario devojčicu kolima i da sam je ubio, ja im kažem da nisam, a oni su rekli da ako ne priznam, da će mi ubiti sina i unuku od četiri godine i mene! To mi je najveća bol - rekao je okrivljeni Janković i dodao:

- Tukli su me u policijskoj stanici u Boru, leđa su mi bila crna koa zemlja, imao sam i prelom rebara. Onda su počeli da me muče, da me dave, davili su me i u kofi s vodom, gubio sam dah. Dvojica su me posle toga vukla po podu jer nisam mogao da hodam.Sipali su mi i flašu vode u usta da me udave, to je trajalo nekih sat vremena dok nisam pao u nesvest - rekao je Janković iznoseći svoju odbranu.

Optuženi su, inače, pri ulasku u sudnicu, pozdravili prisutne novinare i javnost i obojica su sela na optuženičku klupu u pratnji stražara.

- I jedan i drugi su uvedeni u sudnicu sa lisicama na rukama i u pratnji stražara. Pomno su pratili tok suđenja bez ikakvih komentara i dobacivanja, a tokom čitanja optužnice, sve vreme su slušali opisane delove iste, gde stoje navodi da su navodno na jezivi način usmrtili dete - kaže izvor Kurira.

Inače, i optuženi, kao što smo ranije pisali da su učinili i oštećeni roditelji Danke Ilić, tražili su da se javnost isključi sa suđenja.

00:28 Optuženi za ubistvo Danke Ilić dovedeni iz pritvora u sud Izvor: Kurir

- Ostajem pri predlogu da se javnost isključi zbog zaštite privatnosti - rekao je danas optuženi Dejan Dragijević, a sa istim predlogom se složio i Srđan Janković. Branioci su ostavili sudu odluku o isključenju javnosti. Punomoćnik ostećenih roditelja je takođe istakla isti predlog. Viši sud u Negotinu je odmah doneo odluku i odbio predlog.

- Osnovno načelo glavnog pretresa i sudakog postupka je javnost i veće nalazi da predlozi oštećenih i optuženih, ipak nije dovoljan razlog da se javnost isključi. Sud će voditi računa da se na glavnom pretrrsu privatnost okrivljenih i oštećenih zaštiti. Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba - istakla je sudija.

Navodi optužnice

Podsetimo, Danka Ilić (2) nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju, gde ju je tog dana dovela majka Ivana Ilić. Kako se navodi u optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, majka je Danku ispustila iz vida na kratko, dok je drugom detetu davala vodu.

- Dete je samo izašlo iz dvorišta na asfaltni put, gde ju je Srđan Janković udario kolima, službenom "fijat pandom", pošto je rdio u JKP "Vodovod". Janković je tada zaustavio vozilo, a Dejan Dragijević, koji je bio na mestu suvozača, izašao je iz kola, uneo dete, stavio ga u zadnji deo vozila i zadavio rukama. Potom su se odvezli do deponije na Starobanjskom putu, gde su bacili telo, da bi ga dva dana kasnije premestili na nepoznatu lokaciju - navodi se u optužnici protiv dvojice okirvljenih.

Dragijević i Janković su posle hapšenja 4. aprila 2024. godine u policiji priznali zločin, da bi kasnije u tužilaštvu negirali sve, tvrdeći da su bili izloženi policijskoj torturi.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije