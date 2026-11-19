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Branilac Dejana Dragijevica, koji je optužen da je sa Srđanom Jankovićem 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora ubio dvogodišnju Danku Ilić, advokat Vanja Živković, izjavila je danas u svom uvodnom izlaganju u Višem sudu u Negotinu da smrt devojčice do današnjeg dana nije dokazana, a da priznanja koja su okrivljeni dali u policiji nisu bila dobrovoljna, već iznuđena brutalnim mučenjem.

Vanja Živković Foto: Nemanja Nikolić

- Danas stojimo pred ovim sudom gde se vodi krivični postupak koji je s pravom uznemirio celu javnost, ali tragedija nestanka deteta zahteva punu istinu. Ovakvu optužnicu osporavamo i činjenično i pravno, jer ona ne poseduje nijedan materijalni dokaz. Takođe, ne postoji nijedan ni neposredni ni posredni dokaz. Ne postoji nijedan materijalni trag koji dovodi u vezu dete sa ovde okrivljenima. Osim nedostatka ovih dokaza, ne postoji nijedan drugi dokaz da se sve odigrall onako kako tužilastvo tvrdi. Sama optužnica se svodi na priznanja koja nisu bila dobrovoljna, sto će odbrana i nastojati na dokaze, s obzirom na nedavno hapšenje policijskih službenika - rekla je advokatica i dodala:

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

- Nije dokazana ni posledica ovog krivičnog dela odnosno smrt Danke Ilić. Nema dokaza ni za nanošenje povreda niti da je smrt nastupila. Priznanja optuženih su povučena, ona su nezakonita i nisu bila dobrovoljna. I jedno i drugo priznanje koja su data u istom danu predstavlja neraskidivu celinu prinudnog procesa. Sudska odluka se ne može zasnivati na tim priznanjima koja su iznuđena mučenjem. Tražim da se iz spisa predmeta izdvoje zapisnici o saslušanju Dragijevića pred PU u Boru i VJT u Zaječaru, oba od 5. aprila 2024. jer su data istog dana i predstavljaju neraskidivu celinu istog prinudnog procesa i ne mogu se koristiti kao dokazi koji su pribavljeni mučenjem i nečovečnim postupanjem - navela je advokatica Dejana Dragijevića danas u sudnici.

Ona je posebno naglasila da je Dragijević u borskoj policiji 4. aprila saslušan kao građanin, o čemu kako je navela postoji i službena beleška, a da je zapravo istina da je njen klijent priveden dan ranije i da je bio izložen torturi.

Branila Srđana Jankovića, advokat Živadin Bogdanović, na početku svog izlaganja izrazio je duboko žalenje porodici Ilić, a potom je istakao da dvojica optuženih nisu izvršila krivično delo koje im se stavlja na teret tvrdeći da će odbrana to i da dokaže.

Advokat Živadin Bogdanović Foto: Nemanja Nikolić

Inače, roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, danas nisu došli u sud, pošto je sudija odbila njihov zahtev da suđenje bude zatvoreno za javnost.

- Dvadeset sati pre prvog i jedinog važećeg priznanja koje su okrivljeni dali, tadašnji ministar policije javnosti je izjavio gde i kako se događaj dogodio, ko je izvršio kakvo krivično delo, što je po nama nedopustivo. Jedina neosporna činjenjca iz optužnice je okolnost da su okrivljeni bili u kritično vreme na kritičnom mestu, i tužilaštvo time smatra da je dokazalo krivicu - naveo je advokat Živadin Bogdanović tvrdeći da je Janković u policijskoj stanici Bor tri puta saslušavan pre 4. aprila, kada nije priznao izvršenje krivičnog dela.

On je naveo i da su optuženi dan ranije, u sredu 3.aprila odvedeni u PU Bor kao građani. U svojim iskazima pred VJT u Zaječaru, kako je dodao, obojica su izjavila da su bili izlozeni torturi, prebijanju, mučenju, davljenju u kofi vode, pretnjama.

1/5 Vidi galeriju Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

- Da ovo nije samo obična priča, dokazuje se i nedavnim hapšenjem policijskih službenika PU u Boru za koje se osnovano sumnja da su upotrebnom sile i zloupotrebom službenog položaja izvršili više krivičnih dela, između istalog i iznuđivanje iskaza. Posebno ističemo da ne postoji nijedan materijalan dokaz, sva vestačenja službenih, ličnih, privatnih stvari okrivljenih ne pokazuje nijedno jedino podudaranje sa devojčicom. Nijedan dokaz sa saslusanja svedoka takođe ne dovodi u vezu okrivljene sa devojčicom - naveo je advokat Srđana Jankovića.

I advokat Živadin Bogdanović zatražio je tokom svog izlaganja da se iz spisa predmeta izdvoje priznanja koja su okrivljeni dali u policiji.

Advokat okrivljenih Foto: Nemanja Nikolić

- Janković je rekao da je u PU Bor bilo mnogo ljudi sa maskama i oružjem i nije mogao da tvrdi da li je advokat prisustvovao tom saslušanju. U smislu ovih navoda da su priznanja iznuđena rečima: "Zasto ne priznas krivično delo kad je već Dejan priznao", tražimo od suda da pribavi iskaze policajaca koji su nedavno uhapšeni i da se navede da li se vode dva odvojena postupka, jedan za smrt Dalibora Dragijevića, drugi za mučenje Jankovića i Dejana Dragijevića - rekao je advokat.

Podsetimo, zbog smrti Dalibora Dragijevića, rođenog brata Dejana Dragijevića uhapšeno je osam policijskih službenika, dok je za mučenje i iznuđivanje iskaza od dvojice okrivljenih, uhapšeno još sedam policajaca.

1/9 Vidi galeriju Danka Ilić Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Drustvene Mreže, Kurir.rs

Advokat je danas podsetio i da tužilaštvo tvrdi da su okrivljeni prali unutrašnjost vozila, ali da taj dokaz ne postoji u spisima premeta, već da postoji samo dokaz da su četiri dana nakon navodnog izvršenja krivičnog dela prali spoljašnjost automobila.

U svom uvodnom izlaganju, podsetio je i da tužilaštvo "i dalje tvrdi da je do kritičnog događaja doslo u 13.53 časova iako su iskaz svedok i forenzička analiza utvrdili da je Janković u 13.53 pozvao svedoka i sa njim razgovorao 70 sekundi, i to upravo u vremenu kada tuzilastvo tvrdi da je Dragijević davio devojvčicu i da su postigli sporazum kako da je ubije i gde da bace telo".

- Dokazano je samo da su stali kod divlje deponije posle 14 sati kritičnog dala, ali za razliku od optužbe koja tvrdi da je tada Srđan izbacio telo devojčice na divlju deponiju, on je razgovarao sa porodicom Cvetković vezano za svoje privatne poslove, čime se nedvosmisleno dokazuje da on u tom trenutku nije mogao da iznese dete i baci, o čemu svedoči i forenzička analiza - rekao je advokat i još jedno od suda zatražio da okrivljenima ukine pritvor i zameni ga blažom merom.

- Tražimo i da ih sud oslobodi ogovornosti da su izvršili ovo krivično delo - zaključio je advokat svoje izlaganje pred početak suđenja.

Svoje odbrane danas su izneli i okrivljeni Srđan Janković i Dejan Dragijević, oni su negirali krivicu, a detalje pročitajte OVDE.

Tužilaštvo: Lišili su života Danku!

S druge strane, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru koja zastupa optužnicu, na početku današnjeg suđenja pročitala je deo optužnice pred sudom kada je istakla da se obojica optuženih terete za krivično delo teško ubistvo Danke Ilić u saizvršilaštvu.

Danka Ilić Foto: Društvene Mreže