Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv okrivljenog M. V. (34) zbog sumnje da je pretnjama pokušao da iznudi novac od oštećenog Ž.N.

Tužilaštvo je predložilo sudu da M.V. oglasi krivim za krivično delo iznuda u pokušaju i osudi ga na kaznu zatvora ne manju od pet godina, saopšteno je iz tog tužilaštva.

1/5 Vidi galeriju Miljana Hofmana dovode u tužilaštvo posle hapšenja Foto: Ilija Ilić

Okrivljenom je na teret stavljeno da je 6. novembra u Tržnom centru "Galerija", u saizvršilaštvu sa NN licem, u nameri sticanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom pokušao da prinudi oštećenog Ž. N da na štetu svoje imovine plati određeni novčani iznos.

Kako Tanjug saznaje, reč je o Miljanu Vidoviću poznatijem kao Miljan Hofman, koji je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.

Kako smo već pisali, Miljan Hofman uhapšen je 11. novembra u Beogradu i to dok je bio na doručku u jednom restoranu.

1/7 Vidi galeriju Miljan Hofman Foto: Zorana Jevtić

- Miljan Hofman, navodno je ucenjivao jednog beogradskog privrednika tvrdeći da radi za vračarski klan i da on i njegova porodica moraju da mu isplaćuju novac svakog meseca. U suprotnom, kako se sumnja, zapalili bi restorane i hotele u njihovom vlasništvu. Takođe, navodno je pretio da će članove porodice privrednika polivati kiselinom - pisao je Blic posle hapšenja.