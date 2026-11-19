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Osnovno javno tužilaštvo u Novom Saduzatražilo je određivanje pritvora do 30 dana za Gorskog Matovića, koji se tereti da je krajem prošlog meseca uputio pretnje smrću većem broju ljudi, saopšteno je iz tužilaštva.

Incident se dogodio 25. oktobra, kada su Matović i još jedan napadač ugrozili bezbednost više osoba direktno im preteći po život.

Nakon sprovedenog saslušanja u prostorijama OJT Novi Sad, tužilac je Osnovnom sudu podneo predlog za određivanje pritvora protiv Gorskog Matovića, kojem se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Kako navode iz OJT u Novom Sadu, predloženo je određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da bi boravkom na slobodi mogao da ometa dalji tok istrage, pre svega uticanjem na svedoke, ali i na drugog saučesnika u ovom incidentu.

Pored opasnosti od opstrukcije postupka, tužilaštvo upozorava i na visok rizik da bi osumnjičeni u kratkom roku mogao da ponovi isto krivično delo ili, još opasnije, da svoje pretnje sprovede u delo.

Odluku o tome da li će Gorskom Matoviću biti određen pritvor do 30 dana doneće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu.