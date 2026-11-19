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Major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije koji je u utorak poginuo u padu aviona "mig-29" kod Stare Pazove, biće ispraćen sutra na večni vočinak.

Sahrana vojnog heroja biće održana sutra u 15.15 sati na Novom bežanijskom groblju, na Novom Beogradu.

Podsetimo, u utorak je celu Srbiju potresla vest da se avion "mig-29" Vojske Srbije, iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, srušio oko 8.45 časova u okolini Stare Pazove, a da je u toj nesreći poginuo pilot Goran Bulajić.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su formirane komisija za ispitivanje vanrednog događaja i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva, koje treba da utvrde okolnosti i uzroke udesa.

Mesto nesreće Foto: Ilija Ilić

Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Tragičnog dana meštani Stare Pazove svedočili su za Kurir o teškoj nesreći.

- Pilot je heroj, zahvaljujući njegovim junaštvu izbegnuta je još veća tragedija, odnosno izbegnuto je da avion padne na naselje. Na toj visini on verovatno nije ni mogao da se katapultira, da je to hteo, mogao je to uraditi ranije, ali bi posledice bile stravične i broj žrtava mnogo veći - rekao je jedan meštanin.

Na društvenim mrežama oglasio se i Bulajićev prijatelj, koji, takođe, veruje da je pilot u padu pokušavao da spusti avion van naselja.

- Što se nije katapultirao? Zašto je na sopstveni zahtev odložio odlazak u penziju? Zato što je tako naučen u Mostaru, da imaš srce! I da su čast i obraz na prvom mestu - naveo je prijatelj.