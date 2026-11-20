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Stanari zgrade u centru Beograda potreseni su vešću da se baš u njihovom dvorištu odigrala teška pljačka u kojoj su maskirani lopovi ukrali sef sa 100.000 evra i skupocneim satovima iz stana muškarca (76), koji se nalazi u prizemlju višespratnice.

Naši reporteri obišli su mesto razbojništva, a komšije opljačkanog čoveka nisu krile uznemirenost zbog činjenice da su bili svega nekoliko metara od opasnih pljačkaša.

- Videla sam u sredu dva čoveka obučena u radnička odela u hodniku zgrade. Na kolicima su gurali neku ogromnu kantu, pa sam pomislila da iznose šut iz unutrašnjeg dvorišta zgrade. Normalno su se ponašali i ćaskali su između sebe, nije bilo nikakve buke u zgradi pre toga. Nisam videla gde su posle izneli tu kantu, a nisam ih ni zagledala da bih znala da im opišem lica. Sada shvatam da su to bili ti pljačkaši i baš sam se zgrozila, jedina sreća je što nikog nisu povredili - kaže za Kurir jedna stanarka zgrade.

Radnik obližnjeg privatnog parkinga kaže da su policajci i forenzičari ubrzo nakon prijavljene pljačke parkirali svoja vozila na njegovom parkingu.

Hodnik zgrade u kojem su komšije zatekle lopove Foto: S.Stepanović

- Nisam ih ništa pitao. Samo sam video da su otišli u susedni ulaz stambene zgrade. Bili su tamo satima i vršili uviđaj, pomislio sam da je u pitanju neki težak zločin jer ih je bilo baš puno, a tek danas sam saznao da su našeg komšiju opljačkali. Baš sam u šoku, nadam se da će ih naći što pre - rekao nam je zaposleni sa parkinga.

Komšinica opljačkanog muškarca kaže da ju je prekjuče uznemirila galama u dvorištu zgrade, u kojem je zatekla njega.

- Izašla sam na terasu da vidim šta se dešava i ugledala komšiju iz prizemlja kako priča baš glasno na telefon. Pomislila sam da se neko svađao, ali sam onda shvatila da je on nešto uznemiren. Tek sam ujutru čula da je on opljačkan, pa verujem da sam ga zatekla baš dok je prijavljivao pljačku, nije ni čudo što je bio pod stresom. Verovatno nije bio kod kuće u trenutku pljačke - priča jedna stanarka.

Dvorište u kojem živi opljačkani stanar Foto: S.Stepanović

Ona o komšiji ima samo reči hvale i navodi da nema predstavu što su ga opljačkali.

- On je sasvim normalan i dobar čovek, a najpre uspešan biznismen. Živi u prizemlju, a do njegovog stana se dolazi izlaskom u dvorište, jer su mu tu vrata stana. Ne znam tačno čime se bavi, ali sam čula da je vlasnik nekoliko nekretnina. Šta će čovek, zna kako da zaradi, ali izgleda da nije dobro ni imati kućni sef. Nigde čovek više nije bezbedan, pogotovo ako je imućan. Znam da je pre imao kamere, ali sada nema. Izgleda da ga je neko tipovao i tako uspeo da mu se približi i izvede tu krađu. Čula sam da su to bili maskirani radnici, ali ovde su danima bili neki radnici koji su iznosili šut iz našeg zajedničkog dvorišta, verovatno zato nisu bili sumnjivi komšijama koje su ih juče zatekle - navodi naša sagovornica i dodaje:

- Sećam se da su pre bila razvaljena ta dvorišna vrata koja vode do njegovog stana, a da nikada nismo saznali šta se tu dogodilo, već sam samo jedan dan zatekla da su popravljena. Viđala sam i nekoliko puta policiju u dvorištu zgrade, ali ni to nisam saznala šta se dogodilo. Mi imamo interfon u zgradi, ali izgleda da to i nije neka mera bezbednosti. Daj bože da što pre uhvate te kradljivce - zaključuje naša sagovornica.

Zbog šuta u dvorištu komšije mislile da su lopovi pravi radnici Foto: S.Stepanović