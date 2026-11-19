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PU Vranje obavestila je tužilaštvo da je u selu Donje Trebešinje došlo do povrede radnika Elektrodistribucije na trafo stanici usled većeg napona struje kada su povređena tri radnika. Naloženo je vršenje uviđaja, da na licu mesta izađe inspektor rada, lice zaduženo za bezbednost na radu navedene firme i da se nakon obavljenog uviđaja i prikupljenih dokaza obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom“, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.

Iz UKC Niš potvrđeno je Kuriru da je jedan od radnika (19) primljen je u Urgentni centar UKC Niš sa opsežnim i teškim opekotinama. Nakon inicijalnog zbrinjavanja, zbog ozbiljnosti povreda, u toku je organizacija transporta u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu, radi daljeg lečenja.

Foto: Kurir.rs/T.S.

“Pacijent, rođen 2007. godine, primljen je u Urgentni centar UKC Niš sa opsežnim i teškim opekotinama. Nakon inicijalnog zbrinjavanja, zbog ozbiljnosti povreda, u toku je organizacija transporta u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu, radi daljeg lečenja”, saopšteno je iz UKC Niš.

„Dana 18. 11. 2026. godine, PU Vranje obaveštava da je u s. Donje Trebešinje došlo do povrede radnika Elektrodistribucije na trafo stanici

usled većeg napona struje kada su povređena tri radnika. Naloženo je vršenje uviđaja, da na licu mesta izađe inspektor rada, lice

zaduženo za bezbednost na radu navedene firme i da se nakon obavljenoguviđaja i prikupljenih dokaza obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom“, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.