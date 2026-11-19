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Na poznati restoran na beogradskoj opštini Voždovac bačen je Molotovljev koktel, a u ovom incidentu srećom nije bilo povređenih.

Prema informacijama sa terena, flaša sa zapaljivom tečnošću završila je u bašti restorana. Prava je sreća da se vatra nije proširila na objekat, čime je izbegnuto da iko od prisutnih ili zaposlenih bude povređen.

Pripadnici policije su danas obavili uviđaj u restoranu na Voždovcu kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašao počinilac. Tom prilikom preuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera lokala, na kojima se očekuje da je zabeležen trenutak bacanja flaše, a obavljen je i razgovor sa zaposlenima u restoranu.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo. Dalja istraga će utvrditi motiv napada i identitet osobe koja je bacila zapaljivu flašu u baštu ovog voždovačkog restorana.