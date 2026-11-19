DARKO VICKOVIĆ UBIJEN U PUCNJAVI Opsadno stanje u Nikšiću, policija traga za napadačem: Škaljarac podlegao povredama u bolnici
- U Nikšiću je u pucnjavi ubijen Darko Vicković (46), koji je prema policiji operativno interesantno lice.
- Napad se dogodio oko 14 časova u naselju Straševina, a Vicković je prevezen u bolnicu gde je podlegao povredama.
Kako se navodi u saopštenju, on se vodi kao operativno interesantno lice.
Danas je oko 14 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od strane za sada nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica Darka Vickovića (46). Tom prilikom Vicković je zadobio telesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić, gde je podlegao povredama.
O događaju je, kako se navodi, obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
"Službenici Odseka bezbednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikacije i hapšenja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena“, navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs)