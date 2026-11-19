Slušaj vest

Dirketor kompanije "Ahilej sport team" Aleksandar Đorđević oglasio se danas zbog učestalih napada na teretanu, ističući da je to sedmi lokal u njihovom lancu koji je napadnut u poslednjih mesec dana. On je u saopštenju za javnost zatražio od nadležnih da ih zaštiti.

Aleksandar Đorđević Foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da je preksinoć sedma "Ahilej" teretana napadnuta u poslednjih mesec dana, a u jednu je bačena i bomba, ovim putem želim da apelujem na sve nadležne državne organe i institucije da preduzmu urgentne i beskompromisne korake u cilju zaštite života i imovine, kako nas, kao najvećeg fitnes lanca u regionu, tako i svih ljudi i građana, bez obzira na političku pripadnost koji trpe isti, ili sličan vid nasilja i pritisaka. U više navrata smo se obratili direktoru policije, upravi kriminalističke policije, PU Beograd, PU Pančevo, PU Novi Sad, Vrhovnom javnom tužilaštvu, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i Evropolu i ostalim organizacijama za zaštitu ljudskih prava - navodi direktor Đorđević u saopštenju dostavljenom medijima i dodaje:

- Od nadležnih državnih organa očekujemo hitnu reakciju, a ne okretanje glave i sleganje ramenima. To što se šalju naša deca od 14,15 i 16 godina u izvršenje teških krivičnih dela i izazivanje opšte opasnosti, ne može proći nekažnjeno i ne može se koristiti kao izgovor da su oni maloletni, te da se nakon saslušanja u policiji oni ponovo nalaze na slobodi i ponovo vrše krivična dela, a nalogodavci ostaju nepoznati. Apelujem na sve ljude i građane koji trpe ovaj vid nasilja i čiji su objekti napadnuti, bez obzira na delatnost, da dignu svoj glas i traže zaštitu od države i nadležnih državnih organa. Tražimo od policije da postavi policijske službenike ispred svakog "Ahilej" objekta, kako bi nas zaštitili od daljeg terora i kako bi zaštitili našu imovinu.

Direktor poziva istražne organe na hitnu reakciju.

- Tražimo od svih nadležnih iz tužilaštva da pokrenu hitne, temeljne istrage u cilju pronalaženja kako izvršioca, tako i poručioca ovih krivičnih dela, jer je evidentno da konstantno činjenje ovakvih krivičnih dela uznemirava kako privrednike tako i sve ostale građane naše zemlje, a svi mi zajedno imamo zagarantovano ustavno pravo da nesmetano živimo i radimo i da iza svih nas kao građana stoji naša država i stoji naš ustav. Svi vi koji likujete našoj nesreći budite sigurni da đavo može da pokuca i na vaša vrata, tako da dobro razmislite da li ćete na ovu društvenu pošast i bezvlašće ostati inferiorni, ili ćete osuditi ove terorističe akte koji su se pojavili u našem društvu, a koji se ponavljaju iz dana u dan i stvaraju sliku da je država nemoćna i da državom ne vladaju institucije, već vladaju kriminalne bande i pojedinci - navodi se u saopštenju i dodaje:

- "Ahilej" kao najveći fitnes lanac u našoj zemlji koji zapošljava stotine ljudi i čije članstvo broji preko 120.000 korisnika i koji konstantno bavi humanitarnim radom moli za nacionalno pomirenje, bez obzira na političko opredeljenje svi mi imamo istog neprijatelja, a to su kriminal i terorizam. Za kraj, želim da se zahvalim svim zaposlenima koji prolaze kroz težak period, svim korisnicima, svim vlasnicima lokala koji nam lokale daju u zakup, svim majstorima, čuvarima, vatrogascima, kao i svima ostalima koji nam daju bezrezervnu podršku i koji nam pomažu da svi zajedno preprodimo ovaj težak period, kako za našu kompaniju, tako i za naše društvo. Živi nam i zdravi svi bili i živela nam Srbija.

Foto: Printsrkin/Instagram/Serbialive

Podsetimo, poslednji u nizu napada na "Ahilej" desio se juče rano ujutru, a kamere iz napadnute teretane na Banovom brdu, u Beogradu, snimile su kako maskirani muškarac u cik zore ulazi u teretanu kroz razbijeni prozor, a onda poliva pod benzinom iz kanistera, i na kraju pali vatru, rizikujući da i sebe zapali. Osumnjičeni je pobegao kroz isti prozor, koji je prethodno razbio, i policija traga za njim.