Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv P.S. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je od 13. aprila do 17. jula 2026. godine u stanu na teritoriji GO Voždovac, kao i na Makišu u ostavi pored splava na Savi neovlašćeno proizvodio i držao radi prodaje opojnu drogu kanabis.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je predložilo sudu da P.S. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Postoji opravdana sumnja da je P.S. 13. aprila preko oglasa iznajmio stan u kojem je u veštačkim uslovima proizvodio opojnu drogu kanabis. U stanu su 17. jula prilikom pretresa pronađene su 74 saksije sa stabljikama biljke kanabis, kao i prateća oprema za proizvodnju opojne droge u veštačkim uslovima, papir sa ispisanim uputstvom za uzgoj biljne kulture i drugo. Pronađene biljke u sirovom stanju imale su neto masu 2.966,15 grama. Istog dana u ostavi pored splava na Savi koji je okrivljeni pozajmio na vikend od vlasnika, takođe je pronađena opojna droga koju je proizvodio - saopštilo je Više tužilaštvo.

Kako dodaju, sumnja se da je P.S. o dva razapeta konopca kroz ostavu okačio i sušio svih 74 prethodno posečenih stablika opojne droge kanabis sa cvastima i u istoj ostavi držao radi prodaje na polici još 3,37 grama opojne droge kanabis, makaze za rezanje i džak u kojem se nalazilo 1.191,18 grama opojne droge kanabis.

Okrivljeni, koji je prisustvovao pretresu, nakon potpisivanja potvrda o oduzetim predmetima i zapisnika je pobegao policijskim službenicima uskočivši u reku.