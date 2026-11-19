- Naredbom o sprovođenju istrage Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, za koje se osnovano sumnja da su izvršili na taj način što su dana 14./15.08.2025. godine, u periodu od 22.30 časova do 1.00 čas, u Beogradu, u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K.(42), koji se nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneli oštećenima N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D. veliki bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne - saopšteno je ranije iz Prvog osnovnog tužilaštva, na čiji predlog je Prvi osnovi sud u Beogradu odredio pritvor uhapšenima.