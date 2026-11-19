STUDENTKINJA SASLUŠANA U ISTRAZI PROTIV KRIČKA I ŽMIRIĆA: Nikolina Sinđelić svedočila o zlostavljanju u garaži zgrade Vlade
- Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saslušalo je dvoje oštećenih u istrazi protiv Marka Krička i drugih zbog zlostavljanja i mučenja.
- Među ispitanima je i studentkinja Nikolina Sinđelić, čije je saslušanje trajalo nekoliko sati.
- Istraga se odnosi na događaje u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, a među osumnjičenima je i Igor Žmirić.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je javni tužilac danas u istrazi koja se vodi protiv bivšeg načelnika UKP-a Marka Krička i ostalih zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje saslušalo dvoje oštećenih, N. S. i S. Z.
Kako Kurir saznaje, jedan od danas ispitanih svedoka je studentkinja Nikolina Sinđelić i njeno saslušanje je trajalo nekoliko sati.
- U što kraćem roku biće ispitani i preostali svedoci oštećeni, o čemu će javnost biti obaveštena - saopšteno je danas iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.
Podsetimo, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu pokrenuta je istaga zbog zlostavljanja i mučenja u zgradi garaže Vlade, a Sektor unutrašnje kontorole je priveo V.L. (48), J.O. (43), B.J. (48), D.V. (48), N.D. (50), N.F. (53), Z.V. (54), I.Ž. (47), M.V. (48). Istragom je, kako je Kurir pisao, obuhvaćen i Marko Kričak, a među osumnjičenima je i Igor Žmirić, komadant SAJ.
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- Naredbom o sprovođenju istrage Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, za koje se osnovano sumnja da su izvršili na taj način što su dana 14./15.08.2025. godine, u periodu od 22.30 časova do 1.00 čas, u Beogradu, u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K.(42), koji se nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneli oštećenima N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D. veliki bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne - saopšteno je ranije iz Prvog osnovnog tužilaštva, na čiji predlog je Prvi osnovi sud u Beogradu odredio pritvor uhapšenima.