Slušaj vest

Darko Vicković (46), koji je danas ubijen na ulici u Nikšiću, bio je dobro poznat policiji, a dovodi se u vezu sa škaljarskim klanom.

On je u Upravi policije Crne Gore bio zaveden kao operativno interesantno lice, pripadnik škaljarskog klana, i više puta je osuđivan za razna krivična dela.

Vicković je 2017. godine hapšen zbog šverca oružja kod jezera Slano do Nikšića, a iste godine na tom jezeru uhapšeni su i Ranko Radulović, Radoš Petrušić i Ratko Martinović, takođe, zbog trgovine oružjem. Radulović se u crnogorskim medijima pominje kao osoba bliska "škaljarcima".

Mesto ubistva Vickovića Foto: screenshot RTCG

Sledeće godine, 2018, Nikšićanin Ranko Radulović, njegov bratanac Stefan Radulović, rođak Luka Radulović, te Darko Vicković, Ratko Martinović, Nikola Mandić, kao i dvojica bosanskih državljana uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji po nalogu Specijalnog tužilaštva zbog osnovane sumnje da su deo kriminalne organizacije koja je planirala likvidacije osam policijskih funkcionera i službenika ANB, te dve bezbednosno interesantne osobe, a suđenje za ovaj slučaj je i dalje u toku. Vicković je u ovom predmetu pušten iz pritvora 2020. godine da se brani sa slobode.

Uviđaj u Nikšiću Foto: screenshot RTCG

Crnogorski portal Standard pisao je prošle godine i da se ubijeni Darko Vicković na Skaj aplikaciji, početkom marta 2021, dopisivao sa pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem, gde su navodno pričali o lokalnim izborima u Nikšiću.

- Moraju ljudi da se stimulišu robom ili parama - napisao je, navodno, Vukotić u pomenutoj prepisci.

Foto: screenshot RTCG

Podsetimo, Vicković je danas ubijen nasred ulice u Nikšiću, a crnogorska policija se oglasila saopštenjem.