"JOŠ UVEK NISMO NAŠLI NESTALU TAMARU, NJEN SLUČAJ JE HITAN" Iz nemačke policije otkrili sve detalje potrage za majkom četvoro dece
- Potraga za Tamarom Škorić traje deveti dan, a nemačka policija i dalje nema nikakav trag o nestaloj srpskoj državljanki iz Žablja.
- U pretrazi kod Murharta učestvovalo je više od 50 policajaca, uz pse tragače i dronove, dok se proveravaju i vozači taksija i Ubera.
Danas je deveti dan potrage za Tamarom Škorić (39), majkom četvoro dece iz Žablja, koja je 10. novembra nestala u Nemačkoj, ali policija, kako saznajemo, ni danas nije pronašla nikakav trag.
Tamari se svaki trag gubi prošle nedelje, kada je 10.novembra izašla iz svoje kuće u Murthartu vidno uzrujana, a nemačka policija već danima pretražuje šumu kod ovog grada zbog bojazni da joj se nešto dogodilo.
Kontaktirali smo portparola policijske stanice u Alenu, Roberta Silbea, koji je za Kurir izneo današnje informacije o potrazi za Tamarom Škorić.
- Intenzivno radimo na ovom slučaju. U utorak je više od 50 policajaca, uz pomoć pasa tragača i dronova, učestvovalo u pretrazi pošumljenog područja južno od Murharta. Nažalost, ni danas nismo uspeli da utvrdimo gde se nestala osoba nalazi. Nastavljamo potragu uz najveću moguću hitnost - izjavio je portparol Silbe za Kurir.
Podsetimo, policija ispituje i vozače taksija i Ubera u nadi da ju je neko vozio na dan nestanka.
- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objasnio je juče portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.
Tamarina rođaka iz Žablja rekla je juče za Kurir da niko ne veruje da bi ona naudila sebi i ostavila svoje četvoro dece, zbog čega im je njen nestanak potpuna misterija.
- Ona ima četvoro dečice i zbog njih nikada ne bi digla ruku na sebe, niti bi ih ostavila, ma sve bi za njih dala. Jako me je potresla vest o njenom nestanku, moram da pijem lekove za smirenje, ali me strašno plaši što je prošlo već nedelju dana, a od nje ni traga ni glasa. Čula sam da je tog dana otišla iz kuće bez telefona i novčanika, a da se priča da je ponela torbu sa stvarima. Daj Bože da se samo sklonila negde na nekoliko dana i da će nam se vratiti - ispričala nam je Tamarina rođaka vidno potresena, a ostatak njene ispovesti čitajte OVDE.
Prekjuče se oglasila i Tamarina prijateljica koja je za nemačke medije izjavila da ju je videla baš na dan nestanka, rekavši da je Tamara bila vidno uzrujana i da nije htela da razgovara.