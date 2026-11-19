Slušaj vest

Danas je deveti dan potrage za Tamarom Škorić (39), majkom četvoro dece iz Žablja, koja je 10. novembra nestala u Nemačkoj, ali policija, kako saznajemo, ni danas nije pronašla nikakav trag.

Tamari se svaki trag gubi prošle nedelje, kada je 10.novembra izašla iz svoje kuće u Murthartu vidno uzrujana, a nemačka policija već danima pretražuje šumu kod ovog grada zbog bojazni da joj se nešto dogodilo.

Kontaktirali smo portparola policijske stanice u Alenu, Roberta Silbea, koji je za Kurir izneo današnje informacije o potrazi za Tamarom Škorić.

Tamara Škorić Foto: Policija Baden Virtemberg

- Intenzivno radimo na ovom slučaju. U utorak je više od 50 policajaca, uz pomoć pasa tragača i dronova, učestvovalo u pretrazi pošumljenog područja južno od Murharta. Nažalost, ni danas nismo uspeli da utvrdimo gde se nestala osoba nalazi. Nastavljamo potragu uz najveću moguću hitnost - izjavio je portparol Silbe za Kurir.

Podsetimo, policija ispituje i vozače taksija i Ubera u nadi da ju je neko vozio na dan nestanka.

- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objasnio je juče portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.

Tamarina rođaka iz Žablja rekla je juče za Kurir da niko ne veruje da bi ona naudila sebi i ostavila svoje četvoro dece, zbog čega im je njen nestanak potpuna misterija.

1/9 Vidi galeriju Potraga za nestalom Tamarom Škorić u Nemačkoj Foto: Printscreen/RTL

- Ona ima četvoro dečice i zbog njih nikada ne bi digla ruku na sebe, niti bi ih ostavila, ma sve bi za njih dala. Jako me je potresla vest o njenom nestanku, moram da pijem lekove za smirenje, ali me strašno plaši što je prošlo već nedelju dana, a od nje ni traga ni glasa. Čula sam da je tog dana otišla iz kuće bez telefona i novčanika, a da se priča da je ponela torbu sa stvarima. Daj Bože da se samo sklonila negde na nekoliko dana i da će nam se vratiti - ispričala nam je Tamarina rođaka vidno potresena, a ostatak njene ispovesti čitajte OVDE.