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Tokom današnjeg suđenja za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, pažnju su privukli i detalji koje su Dejan Dragijević i Srđan Janković izneli govoreći o potrazi za nestalom devojčicom. Dok je Janković tvrdio da je 26. marta 2024. godine, na poziv direktora, zajedno sa kolegama učestvovao u potrazi za Dankom, Dragijević je ispričao da je tokom boravka u pritvoru više puta vodio policiju na teren, između ostalog i u blizinu Sumrakovca, kako bi pokazao gde je, prema ranijim iskazima, ostavio dete.

Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Kurir

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom Polju, a prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su kobnog dana, dok su bili u službenom vozilu JKP "Vodovod", udarili devojčicu, potom je uneli u automobil i usmrtili, nakon čega su njeno telo ostavili na deponiji, a kasnije ga premestili na nepoznatu lokaciju. Obojica su nakon hapšenja u policiji priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom promenila iskaze i negirala umešanost u nestanak i ubistvo deteta.

Isto su učinili i danas.

Pored toga što su negirali delo i detaljno opisali torturu koju su preživeli, Janković je pred sudskim većem govorio o tome kako se kobnog dana našao u Banjskom Polju, upravo u vreme kada je trajala potraga za dvogodišnjom devojčicom. Prema njegovim rečima, u potragu se uključio nakon poziva direktora preduzeća u kojem je radio, a sa njim je bilo još kolega.

Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

- Učestvovao sam u potrazi za detetom 26. marta 2024. na poziv direktora "Vodovoda" u kom smo radili, sa kolegama sam pričao da sam tog dana sa Dejanom i bio u Banjskom Polju baš tu gde se tragalo za detetom - ispričao je Janković.

On je tokom iznošenja odbrane ponovio da ne spori da su se on i Dragijević kobnog dana kretali Banjskim Poljem, ali je negirao da su videli Danku ili da su je udarili službenim automobilom, a da je na početku priznao samo zato što je preživeo jezivu torturu od strane policijskih službenika PU Bor.

Sa druge strane, Dragijević, koji je takođe negirao delo, je pred sudom izneo detalje o tome šta se, prema njegovim tvrdnjama, događalo tokom istrage i potrage za devojčicom. On je prvobitno ispričao da je priznao delo samo pod pritiskom, ali je i naveo da su ga policijski službenici posećivali i dok je bio u pritvoru i tražili od njega da piše izjave i crta lokacije na kojima je navodno ostavio telo deteta.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

- Dok sam bio u pritvoru, kod mene su dolazila službena lica koja su vršila istragu i tražili su da nacrtam, da napišem izjave da kažem gde sam ostavio dete. Ja to nisam hteo, jer kako da kažem i napišem kad ništa nisam napravio i kad ne znam. Ali su me terali i dolazili su non stop i govorili: "Piši, piši". I ja sam crtao gde je dete i potpisivao izjave i vodio sam policiju da pokažem gde sam ostavio dete na mesta koja su mi prva padala na pamet - ispričao je Dragijević.